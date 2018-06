Fotos El dólar opera estable a $ 25,47

Hoy 11:15 -

Las elevadas tasas en pesos descomprimieron ayer la demanda de divisas y, junto con un mercado internacional más calmo, contribuyeron para que la divisa acentuara el miércoles su momentánea tendencia a la baja. Así el billete registró así su tercera caída consecutiva al ceder nueve centavos.

En la plaza paralela, en tanto, el blue se hundió 35 centavos a $ 25,55, el menor valor en dos semanas, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. A su vez, el "contado con liqui" cayó siete centavos a $ 25,05.

En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa bajó seis centavos a $ 24,90, ya que aflojó la demanda porque el negocio financiero con tasas de interés altas pasó a ocupar el primer lugar de los operadores, que siempre buscan los mejores rendimientos, indicaron en una mesa de dinero.

Más allá de esto, el BCRA mantuvo la oferta de u$s 5.000 millones a un precio de $ 25 y, a su vez, volvió a vender futuros del dólar por un monto de u$s 123 millones, descomprimiendo así el mercado de contado. En ese contexto, el volumen total operado cayó un 6% hasta los u$s 663 millones.

El "call money" entre bancos (tasa interbancaria) retomó el camino descendente operándose al 35%. En tanto, las tasas de las Lebac en el mercado secundario operó al plazo de 15 días a 39,95% y al de 168 días al 38%.