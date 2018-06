Encuentran las huellas más antiguas del planeta

Hoy 15:47 -

Las huellas de animales más antiguas han sido descubiertas en China. No las dejó ningún temible dinosaurio, sino un pequeño insecto que vivió hace más de 500 millones de años. A pesar de su minúsculo tamaño, estas huellas prehistóricas permiten a los científicos comprender mejor cuáles fueron las primeras criaturas en desarrollar pares de patas, informa The Guardian.

Según los científicos, las huellas pertenecen a un ancestro primitivo de los insectos o de los gusanos modernos. Sin embargo, el aspecto exacto de la criatura es un misterio, puesto que hasta ahora no se ha descubierto ningún animal tan antiguo provista de patas.

Los animales usan sus apéndices para moverse, construir sus hogares, luchar, alimentarse y, a veces, para aparearse", explicó el profesor Shuhai Xiao, un geobiólogo de la Universidad Tecnológica de Virginia y autor principal del estudio publicado en la revista digital científica Science Advances.

"Es importante saber cuándo aparecieron los primeros apéndices y en qué animales, porque esto nos puede decir cuándo y cómo comenzaron los animales a cambiar la Tierra de una manera particular," precisó.

Los fósiles, que se encontraron en el área de las Gargantas del Yangtsé, en el sur de China, se encuentran entre dos capas de rocas que datan de entre 551 y 541 millones de años, lo que significa que las huellas fueron dejadas en algún momento entre estas fechas.

El insecto es la primera prueba que confirma la existencia de un antiguo grupo de animales anterior a la llamada 'explosión del Cámbrico'.

La 'explosión del Cámbrico', cuyo inicio estimado data de unos 540 millones de años, supuso la rápida aparición de una variedad diversificada de animales en un período de unos 25 millones de años. Anteriormente, la vida animal en el planeta consistía en organismos más simples, unicelulares o multicelulares.

