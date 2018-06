Macri sobre el FMI: "Será un gran acuerdo para los argentinos"

Fotos Mauricio Macri.

Hoy 17:52 -

El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, brindó con periodistas en Casa Rosada y aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "va a generar más oportunidades de desarrollo y de creación de empleo".

"Va a ser un gran acuerdo para los argentinos, para ayudar a la gente", argumentó el jefe de Estado sobre el mega endeudamiento de la Argentina con el organismo crediticio.

El mandatario confirmó que partirá el viernes por la tarde a la Cumbre del G7 y permanecerá hasta el domingo: "Seguramente veré a Christine Lagarde, pero no hay una reunión prevista".

Macri también habló sobre el fallido amistoso de la Selección Argentina vs Israel: "Fue una cosa incómoda. El primer ministro (Benjamin Netanyahu) me llamó dos veces para pedirme que intercediera, pero preferí decirle cuanto antes la verdad, para que no se hiciera falsas ilusiones. Hay que ponerse en el lugar de las amenazas que recibió Messi y su familia".

"Los vi a todos con mucha armonía. Es importante que haya una buena convivencia que no haya diferencias entre el plantel los directivos, que sea una cosa armónica", sentenció sobre el equipo que jugará el mundial de Rusia.