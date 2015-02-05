CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Junio de 2018

08/06/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LA VENGANZA DE IFFET

17.30 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 TODO POR MI HIJA

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 TODO POR MI HIJA (CONTINÚA)

23.00 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 CONTRAPUNTO

15.30 EN VIAJE

16.00 FANÁTICAS

17.00 MÚSICA INTERIOR

18.00 VA DE NUEVO

18.30 POLIFONÍA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

 

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

07.05 APRENDIENDO A VIVIR

09.39 ACADEMIA DE VAMPIROS

11.34 HERENCIA DE FAMILIA

13.36 CIUDAD DE LA ESPERANZA

15.24 TRON. EL LEGADO

17.48 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

20.11 ¿SOLO AMIGOS?

22.00 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO

 

TCM

08.49 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.29 LA NIÑERA

11.19 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.09 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

14.00 WATERWORLD

16.22 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS

17.56 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?

19.59 DAÑO COLATERAL

22.00 CARACORTADA

 

TNT

07.43 LA ENTREGA INMEDIATA

09.24 LOS ROMPEBODAS

11.35 UN HOMBRE DIFERENTE

13.38 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

15.42 SHANGHAI KID

17.47 TITANES DEL PACÍFICO

22.00 KUNG-FUSIÓN

23.53 PRIVET RUSIA

00.23 PROYECTO X

01.59 HALLOWEEN II

 

SPACE

08.50 VELOCES Y MORTALES

10.23 THE CLASS OF 92

12.20 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

15.12 TRASH, LADRONES DE ESPERANZA

17.29 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE

19.55 EL APRENDIZ DE BRUJO

22.00 DESASTRE. EL ÚLTIMO APOCALIPSIS ZOMBIE

23.38 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA


CINECANAL

10.50 RECIÉN CASADOS

12.37 AMOR EN JUEGO

14.30 LAS AVENTURAS DE TINTÍN

16.27 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS

18.15 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DE

20.20 SHREK PARA SIEMPRE

22.00 QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS ESPERANDO


SONY

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 FOOD TRUCK CHALLENGE

10.30 FOOD TRUCK CHALLENGE

11.00 SHARK TANK COLOMBIA

13.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 SHARK TANK COLOMBIA

22.00 FOOD TRUCK CHALLENGE

22.30 TOP CHEF

23.30 FOOD TRUCK CHALLENGE


A DÓNDE IR

BAYSAI (AUTOPISTA SANTIAGO – LA BANDA)

+HOY, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE, “NOCHE DE RUMBA, SALSA, BACHATA Y MERENGUE”, CON

LA ORQUESTA RUMBERA: RUBIO MOLINA (PIANO), NICO ACOSTA (TROMBÓN), PIKI MORESI, ALEX BASTIDAS, FERNANDA FALCO, MARTA NÁZAR, HUGO PALMAR Y “GOMA” HERRERA. BALLET CIUDAD DE LA BANDA.


CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

+HOY, A LAS 23, ACTUARÁN KAIPI KUNA, DARÍO TÉVEZ Y ARTISTAS INVITADOS.

+MAÑANA, A LAS 23, ACTUARÁN: LOS AMIGOS DE LA DANZA, EL HALCÓN MARTINEZ, ARMANDITO SANTILLÁN, FREDY PÁEZ “EL ACORDEÓN” SANTIAGUEÑO.


TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 2723)

+SÁBADO 9, A LAS 22, SE PRESENTARÁ “CUERPOTESIS”.


TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

+ EL 14 DE JUNIO, A LAS 21, “EL CÍRCULO”

+ EL 21 DE JUNIO, A LAS 22. “COMO EL CULO”, CON GRAN ELENCO ENCABEZADO POR VÍCTOR LAPLACE, GUSTAVO GARZÓN Y MIRIAM LANZONI.

+ EL 15 DE JUNIO, A LAS 18, PIÑÒN FIJO.


CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 15, A LAS 22, LISANDRO PAZ PRESENTARÁ “REVOLUCIONAR”.


SUNSTAR

OCEAN’S 8 : LAS ESTAFADORAS

(2D):

POLICIAL (+13 AÑOS)

08/06- 17:00 (Cast) 19:30 (Subt)

PESADILLA EN EL INFIERNO

(2D)

TERROR (+16 AÑOS)

08/06 - 09/06 - 22:00 (Subt) 00:40

(Subt)

HAN SOLO: UNA HISTORIA

DE STAR WARS (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

08/06 - 18:00 (Cast)

AVENGERS: INFINITY WAR

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

08/06 - 09/06 - 21:00 (Cast) 00:00

(Cast)

LUIS Y SUS AMIGOS DEL

ESPACIO (2D):

ANIMACIÓN (APT)

08/06 - 16:15 (Cast) 18:00 (Cast)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

08/06 -09/06- 19:45 (Cast) 22:15 (Sub)

00:45 (Sub)

ANIMAL (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

08/06 - 17:30 (Cast) 22:20 (Cast)

00:40 (Cast)

HURACÁN, CATEGORIA 5

(2D):

SUSPENSO, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 13/06 20:00 (Sub)

EL LEGADO DEL DIABLO

(2D):

TERROR (+16 AÑOS)

08/06 - 16:50 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10

(Sub) 00:45 (Sub)

PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 17:40 - 22:30

SUBTITULADO 2D: 22:40 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 19:00 - 22:10

LAS TRAVESURAS DE PETER

RABBIT ATP

CASTELLANO 2D 17:00

HURACÁN CATEGORIA 5 APTA

13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20

SUBTITULADO 2D 20:20 (SOLO

JUEVES)

EL LEGADO DEL DIABLO APTA

16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO

JUEVES)

VENTA ANTICIPADA

LOS INCREÍBLES 2

JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO


 
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