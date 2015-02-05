CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Junio de 2018
Por El Liberal
08/06/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LA VENGANZA DE IFFET
17.30 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 TODO POR MI HIJA
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 TODO POR MI HIJA (CONTINÚA)
23.00 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 CONTRAPUNTO
15.30 EN VIAJE
16.00 FANÁTICAS
17.00 MÚSICA INTERIOR
18.00 VA DE NUEVO
18.30 POLIFONÍA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.05 APRENDIENDO A VIVIR
09.39 ACADEMIA DE VAMPIROS
11.34 HERENCIA DE FAMILIA
13.36 CIUDAD DE LA ESPERANZA
15.24 TRON. EL LEGADO
17.48 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
20.11 ¿SOLO AMIGOS?
22.00 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO
TCM
08.49 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.29 LA NIÑERA
11.19 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.09 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
14.00 WATERWORLD
16.22 CRITTERS. EXTRAÑAS CRIATURAS
17.56 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?
19.59 DAÑO COLATERAL
22.00 CARACORTADA
TNT
07.43 LA ENTREGA INMEDIATA
09.24 LOS ROMPEBODAS
11.35 UN HOMBRE DIFERENTE
13.38 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL
15.42 SHANGHAI KID
17.47 TITANES DEL PACÍFICO
22.00 KUNG-FUSIÓN
23.53 PRIVET RUSIA
00.23 PROYECTO X
01.59 HALLOWEEN II
SPACE
08.50 VELOCES Y MORTALES
10.23 THE CLASS OF 92
12.20 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE
15.12 TRASH, LADRONES DE ESPERANZA
17.29 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE
19.55 EL APRENDIZ DE BRUJO
22.00 DESASTRE. EL ÚLTIMO APOCALIPSIS ZOMBIE
23.38 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA
CINECANAL
10.50 RECIÉN CASADOS
12.37 AMOR EN JUEGO
14.30 LAS AVENTURAS DE TINTÍN
16.27 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS
18.15 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DE
20.20 SHREK PARA SIEMPRE
22.00 QUÉ ESPERAR CUANDO ESTÁS ESPERANDO
SONY
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 FOOD TRUCK CHALLENGE
10.30 FOOD TRUCK CHALLENGE
11.00 SHARK TANK COLOMBIA
13.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 SHARK TANK COLOMBIA
22.00 FOOD TRUCK CHALLENGE
22.30 TOP CHEF
23.30 FOOD TRUCK CHALLENGE
A DÓNDE IR
BAYSAI (AUTOPISTA SANTIAGO – LA BANDA)
+HOY, A PARTIR DE LA MEDIANOCHE, “NOCHE DE RUMBA, SALSA, BACHATA Y MERENGUE”, CON
LA ORQUESTA RUMBERA: RUBIO MOLINA (PIANO), NICO ACOSTA (TROMBÓN), PIKI MORESI, ALEX BASTIDAS, FERNANDA FALCO, MARTA NÁZAR, HUGO PALMAR Y “GOMA” HERRERA. BALLET CIUDAD DE LA BANDA.
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
+HOY, A LAS 23, ACTUARÁN KAIPI KUNA, DARÍO TÉVEZ Y ARTISTAS INVITADOS.
+MAÑANA, A LAS 23, ACTUARÁN: LOS AMIGOS DE LA DANZA, EL HALCÓN MARTINEZ, ARMANDITO SANTILLÁN, FREDY PÁEZ “EL ACORDEÓN” SANTIAGUEÑO.
TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 2723)
+SÁBADO 9, A LAS 22, SE PRESENTARÁ “CUERPOTESIS”.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
+ EL 14 DE JUNIO, A LAS 21, “EL CÍRCULO”
+ EL 21 DE JUNIO, A LAS 22. “COMO EL CULO”, CON GRAN ELENCO ENCABEZADO POR VÍCTOR LAPLACE, GUSTAVO GARZÓN Y MIRIAM LANZONI.
+ EL 15 DE JUNIO, A LAS 18, PIÑÒN FIJO.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 15, A LAS 22, LISANDRO PAZ PRESENTARÁ “REVOLUCIONAR”.
SUNSTAR
OCEAN’S 8 : LAS ESTAFADORAS
(2D):
POLICIAL (+13 AÑOS)
08/06- 17:00 (Cast) 19:30 (Subt)
PESADILLA EN EL INFIERNO
(2D)
TERROR (+16 AÑOS)
08/06 - 09/06 - 22:00 (Subt) 00:40
(Subt)
HAN SOLO: UNA HISTORIA
DE STAR WARS (3D):
CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13
AÑOS)
08/06 - 18:00 (Cast)
AVENGERS: INFINITY WAR
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
08/06 - 09/06 - 21:00 (Cast) 00:00
(Cast)
LUIS Y SUS AMIGOS DEL
ESPACIO (2D):
ANIMACIÓN (APT)
08/06 - 16:15 (Cast) 18:00 (Cast)
DEADPOOL 2 (2D):
ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
08/06 -09/06- 19:45 (Cast) 22:15 (Sub)
00:45 (Sub)
ANIMAL (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
08/06 - 17:30 (Cast) 22:20 (Cast)
00:40 (Cast)
HURACÁN, CATEGORIA 5
(2D):
SUSPENSO, ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY AL 13/06 20:00 (Sub)
EL LEGADO DEL DIABLO
(2D):
TERROR (+16 AÑOS)
08/06 - 16:50 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10
(Sub) 00:45 (Sub)
PROGRAMACION SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D: 17:40 - 22:30
SUBTITULADO 2D: 22:40 (SÓLO
JUEVES)
AVENGERS: INFINITY WAR
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 19:00 - 22:10
LAS TRAVESURAS DE PETER
RABBIT ATP
CASTELLANO 2D 17:00
HURACÁN CATEGORIA 5 APTA
13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20
SUBTITULADO 2D 20:20 (SOLO
JUEVES)
EL LEGADO DEL DIABLO APTA
16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO
JUEVES)
VENTA ANTICIPADA
LOS INCREÍBLES 2
JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO