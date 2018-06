FÚNEBRES | 8 de Junio de 2018

08/06/2018 -

FALLECIMIENTOS

Ramón Ignacio Barraza Jugo

María Mercedes Guzmán de Ledesma

Héctor Fernando Yocca

Ariel Marcelo Carrizo

Carolina del Valle Rojas

Teresa de Jesús Lazo (Los Romanos)

José Aparicio Coronel (La Banda)

Juan José Rodríguez

Sepelios Participaciones

ABRAHAM, RAÚL SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Los familiares de Leopoldo Leonardo Ledesma participan su fallecimiento.

BARRAZA JUGO, RAMÓN IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/18|. Su madre Natalia Jugo, sus hnos Magali, Damián, Rolando, tíos primos su abuela Juana Chapa amigos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Sta Maria SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CARRIZO, ARIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Su esposa Natalia Name sus hijos Leandro, Brenda, Gimena, Marcia, hijo políticos, nietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 17.30 el cortejo partirá del Bº La Católica COB. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL, ROGER OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Dijo Jesús: "El que vive por la fe en Mí no morirá para siempre". La comisión directiva, subcomisión de jubilados y pensionados y demás Cuerpos Orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de su socio jubilado y acompañan a sus familiares en este difícil momento de dolor y pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Norma: Ayer, compartimos la feliz niñez de nuestros hijos. Hoy, el mismo dolor por sus ausencias. Te abrazo y elevo oraciones por tu fortaleza y la eterna paz de Normita, en este triste momento. Participa su fallecimiento Niní Romero de Cornelli.

GUZMÁN DE LEDESMA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/18|. Sus hijos Elizabeth, Walter, Jorge y Celeste, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Maco. SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/18|. Sus hijos Víctor Hugo, Ariel, Yésica, Clara, Patricia, Lucas, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. El Descanso a las 15 hs., casa de duelo Av. Libertador 2364, Bº H. Hondo. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROJAS, CAROLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Sus hijos Aldo, Miguel, Liliana, Patricia, Claudia, Gustavo, Nilda, Olga, Nélida, Víctor, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 16 horas cementerio La Piedad COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE.

TABOADA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/18|. Señor recíbela en tus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin. Beto y Graciela Luna acompañan al querido Orlando y a sus hijos en este momento de dolor.

TABOADA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/18|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí aunque muera vivirá, Norma de Luna, Liliana Luna y familia acompañan al amigo Orlando y a sus hijos en este momento de dolor.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". La representante legal Lic. Silvia Carreras, apoderados legales Lic. Claudia Cancino, Pbro. Sergio Gustavo Quinzio, el personal de S.A.E.D (Sede Adminstrativa de Escuelas Diocesanas) y las comunidades educativas del Obispado de Sgo. del Estero participan del fallecimiento de la hermana del Dr. Carlos A. Valdez. Ruegan oraciones en su memoria.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Nilda una profunda tristeza y dolor me invade, porque más que compañeras de promoción, fuimos amigas, solo que el tiempo nos llevó por distintos caminos, pero aún así conservo en mi corazón los buenos recuerdos y sobre todo valoro tu espiritu altamente positivo. Mi más sentido pésame a sus hijos, hermanos Livia y Dr. Carlos Valdez y sus respectivas flias., Rolanda S. de Zalazar y flia.

VALDEZ DE STARI, NILDA ABECY (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/18|. Hugo Orlando Vega, su esposa Lita Botter y demás familiares profundamente doloridos y apenados por la desaparición física de Nilda, querida y gran amiga de muchos años rezan para que su alma este cuanto antes ante el Señor y piden resignación para sus hijos y hermanos. Que brille para ella la luz divina que no tiene fin. Rogamos oraciones.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Su esposa Ana Giorgi, sus hijos Fernando, Cristina, Gabriela, Paulo, Alejandro, María Chiara y Francisco, hijo pol, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Tío Héctor, siempre has sido un tío cercano, muy querido. Tu partida nos llena de tristeza, pero ya estás con tus padres y hermanos, gozando de la presencia de dios. Su hermana pol. Miguela de Yocca, sus sobrinos Cacho y Patricia; Inés y Miguel; Juan, Evelina y Armando; Ángelo y Claudia; Nino y Andrea; Renato y Rita con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Sus primos Marcela Yocca de Yonni y Carlos Alberto Yocca con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Su sobrina Dra. Ercilia G. Ávila Yocca, Juana y Victoria participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Su primo Livio M. Yocca con su esposa Martha S. Rodríguez, sus hijos Livio y María Martha con sus respectivas flias., acompañan espiritualmente a sus seres queridos en el dolor de su partida. Sentimos la certeza que su alma ya goza de la vida eterna en presencia de Dios.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Sus sobrinos Armando Diambra, Evelina Yocca y sus hijos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Sus primos Elena y Alfredo Ramos, Gloria y César Vannucci y sus respecctivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a su esposa y a sus hijos en estos momentos de dolor.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. "Que el Señor que lo llamó a vivir como resucitado, lo reciba en la casa del Padre y goce de la eterna alegría". La comunidad del Movimiento de los Focolares, participa la partida al Paraíso de uno de los pioneros de la Obra de María en Santiago. Lo recordarán con inmenso agradecimiento. Abrazan con afecto fraterno a cada uno de sus familiares.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. El consejo directivo y cuerpo de delegados de SADOP Seccional Sgo. del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del compañero Alejandro. prosecretario de Relaciones Institucionales. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. El secretario general de SADOP Prof. Tristán Hugo Funes participa el fallecimiento del padre del compañero Alejandro y acompaña a su familia en este momento de dolor.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Lucas Cosci, Susana y sus hijos María del Rosario, Rafael, Salvador acompañan a Francisco y familia.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. El vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar su fallecimiento; y acompaña con afecto y oraciones a su hijo Francisco y familiares, en este difícil momento de dolor. Espera para toda la familia Yocca pronta y cristiana resignación.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. El rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Ing. Luis Eugenio Lucena, lamenta su fallecimiento; y acompaña con oraciones a su hijo Francisco y familiares ante esta difícil circunstancia.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Marta Viviana García e hijos participan con inmenso dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga Gabriela, acompañan a sus hijos y demás familiares en este triste momento y elevan oraciones por su eterno descanso.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. La comisión directiva de la Biblioteca Sociedad Sarmiento, acompaña en su dolor a su compañero, Lic. Alejandro Yocca, por la pérdida irreparable de su padre.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Dijo Jesús: " Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí, aunque haya muerto vivirá; y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre" (Juan11, 26 y 26). La representante legal Lic. Silvia Carreras, apoderados legales Lic. Claudia Cancino, Pbro. Sergio Gustavo Quinzio; el personal de S.A.E.D. (Sede Administrativas de Escuelas Diocesanas) y las comunidades educativas del Obispado de Sgo. del Estero participan del fallecimiento del papá del rector del Instituto Superior Santiago El Mayor, Prof. Francisco Yocca. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Acompañan a su hijo Francisco en este difícil momento. Sus ex compañeros de la UCSE; Loly, Daniela, Romina, Javier, Silvita y Romina, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Sus amigos y compañeros Pedro Cantero y Natalia Corvalán participan el fallecimiento del papá del Lic. Francisco Yocca. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. María Esther Piña y sus hijos Claudia, Marcela, Alfonzo Alfredo, Alfredo Francisco, Sergio Gustavo y Guillermo Javier Quimzio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Adriana Virginia Medina, Fabián Orellana Herrera y Fernando Orellana participan el fallecimiento del padre de su amigo y colega Alejandro. Ruegan oraciones en su querida memoria.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Los compañeros y amigos de su hijo Alejandro de la Licenciatura en Historia de la UNSE participan con dolor su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Rosa Marcela Eudal de Taboada, sus hijos Santiago Javier, Marcela y Ramiro con sus respectivas flias. participan con pesar el fallecimiento de su consuegro Héctor. Acompañan con afecto a su esposa, hijos y nietos en estos momentos de dolor.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano" (Juan10, 27-29). Silvia C. Carreras y familia acompañan a Francisco y familia por el fallecimiento de su papá. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. La primera promoción del Bachilerato Humanista Morderno Instituto San Pedro Nolasco, despiden con cariño a quien fuera nuestro profesor y acompañan a sus familiares con un sentido abrazo.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Los hijos enterramos a nuestros padres, es la ley natural. Susana, Oscar y Liliana Ponce Faila participan con mucho dolor su partida y acompañan a Alejandro y flia. en esta triste circunstancia. Dios guarde su alma.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mí aunque muera vivirá. La comunidad educativa del Instituto Superior Santiago El Mayor acompaña a su rector en este momento de dolor ante la pérdida de su señor padre. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. La Comunidad del Mov. de los Focolares, participan su fallecimiento, acompañan a su querida esposa Anita e hijos y se unen en oración rogando por su eterno descanso, con la seguridad que ya está gozando de las mieles del paraiso.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Los alumnos y profesores del Dpto. de Filosofía de la UNSE participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Lic. Francisco Yocca, Coordinador de la Licenciatura en Filosofía, y a toda su familia en estos momentos de pesar y al mismo tiempo de esperanza en el reencuentro final.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. El Sr. Decano Lic. Hugo Marcelino Ledesma, La Sra. Vicedecana Lic. Josefina Fantoni, Sra. Secretaria de Administración CP Carla C. Ferreyra, Sra. Secretaria Académica Prof. Ana M. Castiglione, Sr. Secretario de Extensión Vinculación y Transferencia Lic. Omar Layus Ruiz, Sra. Secretaria de Ciencia Técnica y Posgrado Lic. Lidia Julia, personal docente y no docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

CORONEL, JOSÉ APARICIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Su esposa Teresa, Noemí, Argañaraz, sus hijos José, Daniela, Williams, hijos pol. Nano, Ruth; sus nietos Ángeles, Amadeo part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL (MILI) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. César Francisco Pereyra participa en este momento de dolor por la pérdida irreparable de Mili (primo en el afecto) y acompañan a sus hermanos desenados pronta resignación a toda su familia. Dios lo bendiga.

LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL (MILI) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/18|. Augusto A. Pereyra, César F. Pereyra y Nidia Pereyra de Asseph participan con profundo dolor su partida, acompañan a toda su familia en este triste momento. Dios lo bendiga.

VAULET, MARIO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. César Francisco Pereyra y flia. participan con profundo dolor la irreparable pérdida y acompaña en estos momentos de gran dolor a Kiko y su familia, deseándole pronta resignación. Dios lo bendiga.

LAZO, TERESA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/18|. Sus hijos Julio, Héctor, Juan, Margarita, Víctor, Fany, Mabel, nietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cementerio de Los Romanos a las 17 hs., casa de duelo Los Romanos, Dpto. Robles. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PONCE, JORGE ALEJANDRO (Pochi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Su hermano Buby Ponce y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

PONCE, JORGE ALEJANDRO (Pochi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Sus sobrinos Mariel, Fernando y Leandro Ponce participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

PONCE, JORGE ALEJANDRO (Pochi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Marta Nieto de Soria y sus hijos Lorena, Martín y Jesús participan con dolor el fallecimiento de su hermano político y tío. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PONCE, JORGE ALEJANDRO (Pochi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Dr. Cristian Pablo Castillo y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

VERA DE BUSTAMANTE, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Olga y Negro Giménez e hijas Dras. Carolina y Analía Giménez participan con mucho dolor el fallecimiento de su amiga y vecina del Bº Palermo y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Ojo de Agua. Descanse en paz Sra. Lidia y brille para usted la luz que no tiene fin.

Invitación a Misa

CEJAS, MAMERTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/17|. Su familia invita a la misa que se oficiará mañana sábado a las 20.30 en la iglesia Catedral, al cumplirse un año de su fallecimiento.

DAVERIO, ALFREDO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Su esposa Graciela Coronel, sus hijos Daniel, Fabián, Carina y Jorge agradecen a todas las personas que nos han dado sus condolencias y apoyo incondicional en este difícil momento e invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

GÓMEZ ACUÑA, CIRO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/15|. "Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa, hijos y demás familiares invitan a la misa para rogar por su eterno descanso, hoy a las 20,30 hs. en la iglesia Catedral, con motivo de cumplirse tres años de su partida a la Casa del Padre.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/16|. Así habla tu Dios: te he abandonado un momento pero con inmensa piedad, voy a reunirme contigo. Por unos instantes te oculté mi rostro, pero con amor que no tiene fin me apiado de ti. Querido hijo pasaron 2 años de tu inesparada partida, aquí seguimos recordando hijo tus travesuras, tus sonrisas, tu forma de ser, tus actitudes y todos esos momentos bellos compartidos. Le pido a Dios nuestro Señor mucha fuerza y fortaleza para seguir afrontando esto que para nosotros es inexplicable, nos dejaste un vacío muy grande, siempre estarás en nuestros corazones. Tus padres: Juan Carlos Gutiérrez, Nora Pérez y tus hermanas, invitan al responso que se oficiará en el cementerio La Piedad a las 16 hs. y a la misa que se oficiará a las 20 hs. en la iglesia Santo Cristo del Bª Mosconi.

ISLAS DE MORALES, GERMANA DORALIZA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/94|. Vieja querida, hoy es un día triste para nosotros, ya que se abre nuevamente las heridas y el dolor que causó tu partida al cielo, pero nos alegra cuando miramos hacia arriba y saber que esta estrella que le hablamos y nos escucha cuando nos haces falta. Tus hijos Yola, José, Sonia, Raúl, Teresa y Sergio y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Sto. Cristo del Bº Libertad.

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Querido hijo, ya nunca estarás a mi lado, solo quedan los buenos recuerdos tratando de calmar mi ansiedad por verte y pensar más allá de la conciencia "no verte más" y serás siempre mi mundo vacío, solo me queda recordar momentos felices a tu lado. Siempre tratábamos de ser felices juntos y esos momentos me hacen sonreír, que la vida era bella a tu lado y pensando en la inmensidad del tiempo era imposible alejarnos para siempre. Que felicidad, todo me sonreía, estar juntos, ser felices, no es una exageración, era posible agarrar el mundo con mis manos, no tenía miedo a nada y una cálida sonrisa siempre brillaba en tu carita angelical y me decías, yo siempre estoy y estaré a tu lado. Yo te cuidaré siempre siempre, toda la vida y la dulzura de esas palabras la llevó el viento en una sola ráfaga, yo me quedé haciendo mías todas tu palabras y sabes? Me acompañan en la dulzura del recuerdo, hijo querido, descansa en paz. En mis oraciones siempre te tengo presente y pido a Dios que descanses en su paz, junto a tu padre que te quiso siempre y quiso acompañarte. Tu madre que te quiere y te querrá toda la vida, Carolina, tu hermana, tus sobrinos que siempre te recuerdan tu prima Rosario y demás familiares en la misa a celebrarse en la Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs.

MURATORE, MARÍA ANA (BABY) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Hoy se cumple un año de tu ausencia inesperada. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Sus hermanas Lita, Gringa y Adriana y sus hijos Pablo, Michelo, Marcela, Carlitos y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse un año de su partida al Reino Celestial.

PAJÓN, PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Su hija María, sus nietos Paulo, José, Juan y Sofía invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse los nueve días de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RAFAEL. ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Sus hijos, sus hijos políticos, sus nietos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia La Merced, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ROLDÁN, CARLA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Compañeros del profesorado de La Sagrada Familia la recuerdan con mucho cariño, con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SAAVEDRA DE PÉREZ, GENOVEVA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Oh! Señor Jesús, que dijiste: el que oye mi palabra y cree en el que me envío tiene vida eterna. Sabemos que tu la elegiste por sus virtudes; es por eso que aceptamos tu Divina Voluntad que el alma de Genoveva descanse en paz. Su esposo Héctor Pérez, sus hijos Graciela, Hugo, Omar y Elizabeth; sus hijos pol. Estela y Viviana; sus nietos, nietos pol. bisnietos y tataranietos. Agradecen a sus sobrinos, flias. pol. de sus hijos, amigos que los acompañaron en tan duros momentos y los invitan a la misa a recordarse 9 días de su encuentro con Dios Padre, a celebrarse e las 20.30 hs. hoy en la Catedral Basílica.

SALOMÓN, JULIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/15|. "Si creéis que Cristo Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron con Jesús". El tiempo pasa y tu presencia está cada vez más viva en nuestros corazones, pues cuando nuestros seres queridos parten pasan de vivir con nosotros a vivir en nosotros. Te recordamos siempre con profundo amor, y rezamos permanentemente para que por tu ejemplo de vida cristiana hoy te encuentres gozando de la paz y gloria junto a nuestro Señor Jesucristo. Tu madre Victoria Nuno de Salomón, su hermano C.P. Julio B. Salomón y esposa Prof. Alba N. Abregú de Salomón e hijos Luciana María, Benjamín Darío, José David y Daniel Augusto invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral basílica, con motivo de cumplirse 3 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALE FADEL, LITO (q.e.p.d) Falleció el 8/5/18|. "A un mes de tu partida el calor de tu amor todavía nos cobija". Familiares y amigos invitan a la misa que, rogando por su eterno descanso, se oficiará hoy a las 19.30 en la parroquia Inmaculada Concepción. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

HERRERA, JACINTO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/17|. Su esposa Irma, sus hijos Walter, Fede, Roxana, Fidel, Renato, Javier y Rita y sus nietos que lo recuerdan con mucho cariño, invitan a la misa que se realizará mañana a las 19 en la capilla de Real Sayana, al cumplirse un año de su fallecimiento.

Responsos

NAVARRO, MARIO RENÉ (Pololo) (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/18|. Su esposa Blanca, sus hijos Mario René y Jorge Fabián, sus hijas políticas Silvia, Mariela, nietos Federico, Franco, Santino, Lucía y Maira oficiarán un responso hoy en el panteón familiar del cementerio de San Marcos, con motivo de cumplirse cuatro meses de su partida. Descansa en paz Pololo querido.