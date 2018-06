Se juega la quinta fecha con atrapantes partidos para la categoría C 55

08/06/2018 -

El Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero hará disputar este fin de semana la quinta fecha del certamen denominado Antonio Güiñy Albarracín, torneo que tendrá varios juegos como para no perdérselos. Éste es el programa de partidos previsto para este domingo. El arranque de los mismos está previsto a partir de las 10, con 30 minuitos de tolerancia para cada encuentro.

En cancha de Bº. Jerarquizados: El Tony vs. Sara /Mañu. En Sindicato Obras Sanitaria: Bobinados Piri vs. Tapiales Femelas. En Bioquímicos: Opinión Deportiva vs. Ateneo E. Argentino. En La Banda, en Parque Municipal: Eroplast vs. Casa Olga. En Tarapaya: Ima/Cuinfase vs. Abogados.

Se esperan duelos más que interesantes para el deleite de los aficionados.