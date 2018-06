Lex Dr. se mide ante La Estafeta, por la novena fecha

08/06/2018 -

En el Complejo de Jugadores Libres, mañana se jugará la novena fecha del Torneo Apertura que organiza la Liga de Los Profesionales, donde se destaca el encuentro que sostendrán los conjuntos de Lex Dr. ante La Estafeta, dos equipos de buenos rendimientos.

La cartelera de partidos es el siguiente.

En Cancha 1: Brima FC vs. José Ignacio 14.30 y Lex D.R. vs. La Estafeta 16.30.

En Cancha 2: Abogados Topos vs. Kinesiólogos F.C. y Semilleria Rossi vs. Chicago

En Cancha 3: La Esquina vs. Galácticos 13.30; La Pachanga vs. La Gloriosa 15.25; Fútbol y Amistad vs. La 59 F.C. 17.

Cancha 4: La Alvarado Stone vs. Villa las Delicias 13.30; Niupi vs. Oglobo Megacotillon 15.25; La Alvarado vs. Hampones 17.

Cancha 5: Shunko vs. La 25 F.C. 13.30; Norcen vs. Abogados Cat 15.25; Deportivo JJ vs. Ramón Carrillo 17.

Cancha 6: Abogados Cuervos vs. Napoli 14.30; Combustible Bertolotti vs. Met. Dorrego 16.30.

Cancha 7: Cristal vs. Aesya (amistoso) 14.30 y Bastianos F.C. vs. Prof. Montero Sport 16.30.

En cancha 8: Warriors vs. Los Pibes FC 13.30; Quilmes vs. Napoli Black 15:.0; Deport vs. Valencia 17.

En Cancha Ciencias Económicas: Ciudad Satélite vs. Intocables 14.30 y La San Juan vs. Contadores Jrs 16.30