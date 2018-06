Los Galgos gritaron campeón en el fútbol del sudoeste santiagueño

08/06/2018 -

ESTACIÓN LA PUNTA, Choya (por Corresponsalía Choya) Con un importante marco de público se disputó la última fecha del torneo organizado por la Liga Choyana de Fútbol. Allí se coronó campeón el elenco de Los Galgos de la localidad de Laprida, que con la obtención de un empate sin goles ante el modesto El Rejunte (La Represa) le sirvió para gritar con fuerza que son los mejores del departamento.

Esta competencia se ha ganado el título de ser una de las más convocantes que tiene esta parte de la provincia. La 12ª fecha se jugó el pasado fin de semana en el predio deportivo de La Juventud de Estación La Punta.

Esta es la tercera vez de manera consecutiva que los “Albirrojos” cosechan un trofeo y que le posibilita incrementar las numerosas conquistas logradas a lo largo de su rica historia institucional.

Con esta gloria lo convierte en uno de los equipos de la zona que más títulos logró en estos últimos años.

El equipo de El Norte (Villa La Punta) obtuvo el segundo puesto tras derrotar por 2 a 0 al club Atlético Laprida, ubicándose a tan sólo dos puntos del líder. La premiación se efectuará este domingo en el estadio Municipal de Laprida. Además servirá para la concreción de un certamen relámpago con los equipos que formaron parte de este campeonato que duró más de tres meses.

Nueva Liga Amateur

Mañana se pondrá en juego la gran final del torneo Municipalidad de Frías que coordina la Nueva Liga Amateur de Fútbol de la Ciudad de la Amistad. En este caso se medirán Los Ferroviarios e Icaño que vencieron en las semifinales a Deportivo Choya y Atlético Quirós respectivamente.

En ambos casos fue la definición desde el punto del penal que determinó a los ganadores debido a que en tiempo reglamentario cosecharon sendos empates. La cita será en el club Social y Deportivo Coinor.

El partido que decidirá al campeón fue fijado para las 15.20. El cotejo por el tercer puesto protagonizado por los combinados que cayeron en sus compromisos de la fase anterior fue programado para las 13.30.

De acuerdo con lo informado desde la comisión organizadora una vez concluidos los mencionados partidos se procederá a la premiación de los equipos y jugadores más destacados del certamen.

Asociación Friense

En el estadio del Tiro Federal de Frías se disputará mañana la cuarta fecha del campeonato organizado por la Asociación del Fútbol Amateur Friense. El horario del primer choque será a las 13.

El programa de encuentros tendrá el siguiente orden: Los Verdes de Yapeyú vs. El Vasco Carnes; Los Tornillos vs. Chuschín; M y M Deportes vs. Tiro Federal; Los Cuervos vs. Autoservicio Hernán; Barrio Oeste vs. Loma Negra y a última hora se medirán Juan Perón vs. Mercadito del Valle. M y M Deportes, Los Verdes de Yapeyú y Tiro Federal son los líderes con 7