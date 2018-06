En Unión Obrera se pondrá en marcha mañana la octava fecha del vibrante torneo

08/06/2018 -

LORETO, Loreto (C) El torneo organizado por la Afal (Asociación de Futbolistas Amateurs Loretanos) sigue avanzando y con el correr de las fechas se hace más evidente la gran paridad que existe entre los equipos, sin que ninguno de ellos haya logrado resaltar sobre el resto.

El apasionante torneo loretano promete ser atrapante hasta el final. Mañana, a partir de las 13 y en las instalaciones del club Unión Obrera, se llevará a cabo la octava fecha de este vibrante certamen.

Disputarán los cotejos el club Defensores Libertad vs. Alberdi; Jorge Newbery vs. Palermo; Barrio Oeste vs. Albañiles; Mechero vs. Esquineros; Colonia vs. Zona Roja; 48 Viviendas vs. Avenida; Def. Remanso vs. San Esteban; FCTC vs. Barrio Libertad; Bushcas vs. CSDBO; Alma y Vida vs. Pinchas.

La fecha anterior terminó con los siguientes resultados: Avenida 0, Colonia 1; Pinchas 1, Bushcas 3; CSDBO 0, Def. Remanso 1; San Esteban 2, 48 Viviendas 7; Zona Roja 0, Mechero 4; Esquineros 1, Barrio Oeste 0; F.C.T.C. 2, Alma y Vida 2; Albañiles 0, Jorge Newbery 1; Palermo 1, Def. Libertad 0; Alberdi 0, Barrio Libertad 2.