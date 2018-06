Partidos interesantes tendrá la decimoquinta jornada

08/06/2018 -

Mañana por la tarde se jugará la decimoquinta fecha del Torneo Apertura, que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol de Veteranos en su horario de las 15.30 horas, con treinta minutos de tolerancia únicamente para el primer juego.

Cabe recordar que los partidos se disputan en dos tiempos de 30’ cada uno y las excepciones para el horario de inicio serán las canchas de Pampa Múyoj (comenzará a las 16.30) y Gremio Judicial (arrancará a las 17), con idéntica tolerancia. El programa es:

En Estrella Roja Nº 1: Cristian FC vs. Cadetería Alsina (40) y Pablo VI vs. Cristian FC (50).

En Triángulo Rojo: Triángulo Rojo vs. Los Herederos (40) y Triángulo Rojo vs. Santa Lucía (50).

En Santa Rita: Unión vs. Loma FC (40) y Santa Rita vs. Cuarto Pasaje (50).

En Dos de Abril: Dos de Abril vs. Club Atlético Luján (40) y Dos de Abril vs. Unión For Ever (50).

En Estrella Roja Nº 2: Club Piedritas vs. Profe Karen (40) y Estrella Roja vs. Cerrajería José Luis (50). En Los Poros: Los Poros vs. Barrio Primero de Mayo (40) y J. F. Neumáticos vs. Los Fugitivos (40).

En Pampa Múyoj: Carnicería Daniela vs. Centinelas Unidos (50).

En San Luis: San Luis vs. Taller Carlos Issi (40) e Islas Malvinas vs. Despensa Nico (50).