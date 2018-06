Otro sábado de acción en el Complejo Santa María

08/06/2018 -

Mañana será otro sábado de acción en las canchas del Complejo Santa María, ubicado en la zona sur de nuestra ciudad.

El Campeonato Anual continuará con una extensa programación en las categoría Senior, Maxijunior y Junior.

Programa

Senior: a las 14, Maco FC vs. Los Mattar, Los Pichones de BP vs. La Logia FC, Doña Marta y el Plumero vs. Praga y San Pablo FC vs. Bebedores FC; 15.30, Los Turcos vs. MMLPQTP, La Davis FC vs. Yanasus, América FC vs. Tercer Pasaje y Santa María vs. Olmedo +7; 16.50, CA Talle S vs. Chachapuma FC, FC Mandaos vs. Nerón FC y G80 vs. Nieri.

Maxijunior: a las 14, Los Gauchos vs. El Duende, Autonomía FC vs. Bº Sáenz Peña, Ceneri vs.

NAB, Sensey vs. Los de Siempre, Perfil Bajo vs. La Eskina y Premium Cars vs. El Esteko FC; 15.30, Messiánicos vs. El Colo FC, LBP vs. Club Amigos Picheros, Saque del Medio vs. La Sampdoria FC, SemenUp vs. Kechap FC y Cronos vs. El Tatú; 16.50, Viejos Amigos vs. Realcohólicos, El Portal Cósmico FC vs. Corte de Miércoles y Paloma FC vs. Fluminense.

Junior: a las 14, Los Pibes Tuc vs. El City y Wolfsburgo vs. Arsenal FC; 15.30, Toro Viejo FC vs. El Atlético, Pibes FC vs. Ciudad FC y Sanfra FC vs. Autonomía Jrs; 16.50, LSV vs. La Roma, Vagancia FC vs. Gasoliva, Los Pibes vs. Fecha FC, Villa Yocca vs. La Toma FC y Pukará Jrs. vs. Atlético Mariano FC.