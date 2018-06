Claves para entender por qué se pidió el crédito y cómo influirá en la vida diaria

08/06/2018 -

¿Por qué la Argentina le pidió dinero al FMI?

Según declaró el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, la Argentina buscó financiamiento preventivo. En otros términos: asegurarle al mercado que el país está en condiciones de cubrir sus deudas. "Esto no aumentará el endeudamiento, sino que refuerza nuestra solvencia, cuidando a los que menos tienen", expresó el ministro.

Dujovne dijo que la ida al Fondo no es "para destapar una olla a presión", sino que el Gobierno lo hace "de manera responsable ante el cambio de la situación internacional, donde la perspectiva es que las tasas en EE.UU. sigan subiendo, y como la Argentina recae mucho en el crédito externo, la queremos proteger".

¿Qué cambiará en la economía cotidiana?

Con los fondos que prestó el FMI habrá menos presión sobre el dólar, algo que a su vez jugará a favor de contener la inflación, uno de los principales objetivos de la administración de Macri. En el mediano plazo, sin embargo, el país se genera la obligación de devolver los fondos que, de otra manera, se podrían haber destinado a otras tareas.

¿Para qué se usarán los recursos?

En principio, los dólares que lleguen del FMI servirán como garantía. En un acuerdo stand-by, los fondos están disponibles. Una parte puede estar al comienzo, otra de manera escalonada, y si no se necesitan, no se usan. El objetivo del Gobierno es utilizar la deuda externa como mecanismo de transición hasta que se elimine el déficit fiscal.

¿Qué condiciones deberá cumplir el país?

Los programas stand-by tienen metas cuantitativas en lo fiscal, pero el Gobierno dice que no habría problemas con eso porque ya tienen metas trimestrales en su plan y están sobrecumpliéndolas. En la práctica, como dijo Macri, el FMI quiere asegurarse que le van a pagar. En otros términos, eso implica que se deberá aplicar un plan de ajuste. Calificadas fuentes indicaron que también se incluyen en el ajuste el freno a la obra pública y el congelamiento de los salarios estatales.

¿Hasta cuándo dura el convenio con el FMI?

Será por 36 meses. Ese sería el tiempo máximo de vigencia del convenio. Luego, el país puede renegociar términos y extender plazos.

Las condiciones actuales, ¿son similares a las de la crisis de 2001?

El ex titular del Banco Central, Martín Redrado, dijo que el llamado al FMI hace que muchos piensen en una crisis, pero según él, esta vez no hay una en el horizonte. "Lo que sí tenemos es el desafío de plantear un verdadero programa de crecimiento con estímulos", afirmó. Entre otras cosas, la economía muestra señales de crecimiento -aunque magras- y no hay un tipo de cambio fijo. En tanto, Mario Blejer, otro ex presidente del BCRA, dijo que la crisis actual fue solo cambiaria, mientras que en 2001 se dieron tres juntas: una crisis cambiaria, bancaria y de deuda.

¿La Argentina tenía deudas con Fondo?

No. La última deuda con el organismo fue cancelada en 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner.