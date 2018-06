"Sigo con la adrenalina de querer salir campeón"

Fotos PRESENTE. Fernando Duró está enfocado en la Liga Profesional de Baloncesto con Guaros de Lara y en la selección venezolana.

Fernando Duró está en Santiago, pero en los próximos días volverá a Venezuela para dirigir a Guaros de Lara en la Liga Profesional de Baloncesto y al seleccionado nacional.

En diálogo con EL LIBERAL, el entrenador bonaerense explicó la situación del básquet venezolano. "El presente es un poco confuso, porque están instaladas dos federaciones en el país, esperando que Fiba se expida hacia dónde va a ir dirigida su atención. Son complicaciones que perjudican a la competitividad de los jugadores. Y en ese sentido estoy contento porque muchos jugadores están jugando la Liga Profesional, algunos que estaban en el exterior están volviendo y tenemos un partido con Brasil que es muy importante por el arrastre de puntos".

Pese a estar trabajando en Venezuela, Fernando Duró está al tanto de lo ocurre en la Liga Nacional. "Estamos viendo una gran final, que es semifinal entre Instituto y San Lorenzo. San Martín de Corrientes tenía potencial para llegar a la final. Y Quimsa se encontró con una llave muy dura y le tocó Instituto que es uno de los grandes equipos de esta liga. Los mejores presupuestos están donde tienen que estar. Hay muchos equipos que hicieron muy buena liga y ojalá tengan más dinero para poder armar equipos más competitivos", opinó.

Consultado acerca de si le gustaría volver a dirigir en la Liga Nacional, respondió: "Siempre, no descarto absolutamente nada. Nací y crecí en la Liga Nacional. La aspiración de cualquier entrenador es estar en el mejor lugar. Veremos qué me depara el destino después de que termine la Liga Profesional a fines de julio".

Duró también habló de la carrera deportiva de Gabriel Deck. "Ojalá que el primer paso que dé Gaby en el exterior sea en un equipo europeo. Si es el Real Madrid, va a estar en el mejor lugar del mundo. La competencia europea es el sustento y la base para seguir creciendo en el alto rendimiento. Si algún día se quiere dar el gusto de jugar en la NBA, posiblemente el paso por Europa sea el más correcto como lo hicieron muchísimos grandes jugadores como Manu Ginóbili, Pepe Sánchez, Rubén Wolkowisky o Fabricio Oberto, que triunfaron en Europa y después fueron a jugar en la NBA", explicó convencido.

Por último, se refirió al vínculo que mantiene con la "Madre de Ciudades". "Vivo en Santiago, es mi casa. Siempre estoy a la expectativa de lo que sucede en la provincia. Leo EL LIBERAL y Diario Panorama, leo todo lo que tiene que ver con Santiago. Está mi familia, mi mujer, tengo amigos a los cuales he tratado de visitar en estos días que estuve por acá. Ahora voy estar con mi mamá en Buenos Aires que me necesita. Y después volver con más pilas para terminar allá la liga y ver qué sucede conmigo en la selección porque tengo contrato hasta la tercera ventana", comentó. "No descarto volver a dirigir la Liga Nacional, porque es donde me desarrollé y crecí. Sigo todavía con la adrenalina de querer salir campeón. En América, La Liga Nacional es la mejor, estamos en el mejor lugar. Lo de Venezuela es una circunstancia. Dirigir una selección era una aspiración que tenía para volver a dirigir en un mundial", concluyó.