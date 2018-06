Amenazó a su ex por mensaje de WhatsApp

Fotos FISCAL. La Dra. Melissa Deroy está a cargo de la causa.

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer denunció a su ex concubino por amenazas. La victima tiene 36 años y reside en el barrio Sector el Alto y relató en la Oficina del Menor y la Mujer que su ex pareja, con el cual no tiene hijos en común, en la denuncia amplió que desde que se encuentran separados recibe mensajes de textos vía Whatsapp donde constantemente la persigue la íntima y la hostiga con textos como: "Te voy a destruir mal parida, vas a quedar enterrada". Del hecho ya tiene conocimiento la fiscal de turno, Dra. Melisa Deroy, quien dispuso que se eleve la causa en el estado en que se encuentra.