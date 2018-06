El Gobierno nacional movilizará cerca de 3 mil suboficiales del Ejército a la frontera

08/06/2018 -

El presidente Mauricio Macri y los ministros de Defensa, Oscar Aguad, y Seguridad, Patricia Bullrich, definirán el próximo martes un esquema para movilizar "3 mil suboficiales del Ejército en la frontera", informaron fuentes gubernamentales.

Los militares no cumplirán funciones policiales, sino solo de apoyo logístico según lo estipulado por los decretos de la ex presidenta Cristina Kirchner del 2011 que dieron lugar al "Operativo Escudo Norte" de la ex ministra de Seguridad Nilda Garré y el ex número dos de esa cartera, Sergio Berni.

Una alta fuente de Defensa afirmó a Clarín que "la presencia del Ejército en la frontera está en etapa de estudio. Nada se decidió aún" sobre cómo será la movilización. Sin embargo, otras fuentes confirmaron que "ya está tomada la decisión política" y lo que se discute es cómo instrumentarla, aunque ya se sabe que la movilización a la frontera será consensuada y escalonada.

Mientras tanto, fuentes del Ministerio de Seguridad señalaron que Bullrich "no sacará 3 mil gendarmes de sus 800 puestos de frontera o prefectos de sus 250 porque no quiere descuidar el decomiso de drogas que aumentó el 200 por ciento en los últimos dos años".