Rubinstein: "Esto garantiza que no va a haber sobresaltos de acá hasta las elecciones"

08/06/2018 -

"Esto muy positivo, los montos son altos, más de lo que se esperaba y las condiciones las esperadas. En la vida diaria de la gente, le va a dar certidumbre, ayuda a que sea un tránsito tranquilo, sin fuga de capitales, a que no haya zozobra, va a dar un marco de tranquilidad para que la economía pueda funcionar normalmente, porque hay que hacer el ajuste fiscal", señaló.

Agregó que "esto garantiza que no va a haber sobresaltos de acá hasta las elecciones y varios meses más. No dependeremos de los mercados, es algo tranquilizador. El ajuste es ineludible, es razonable, no es algo que no se pueda hacer, que sea tan complejo ni que vaya a generar zozobra social, es algo que se puede hacer, porque si nadie nos presta plata, no hay más remedio. Es menos gradual, pero va a ser positivo. La actividad va a mejorar desde julio o agosto".