Carrillo decidió renunciar a su hijo

08/06/2018 -

Cuando no es una denuncia por acoso, es una disputa con su exmujer, Margiolis Ramos, la que coloca al actor venezolano Fernando Carrillo frente a las cámaras.

Esta vez tuvo que ir a la Justicia por el reclamo de la cuota alimentaria de su hijo Ángel Gabriel, 9 años. Eso no es nada. Sus declaraciones lo pusieron en boca de todos. "Ya fuimos al juzgado y ¿sabes lo que le dijo la jueza? Dijo ‘da gracias a Dios que tienes un papá responsable. Yo soy un gran padre y lo voy a seguir siendo siempre, pero he decidido, y se lo dije a la jueza, renunciar a mi hijo hasta que él tenga mayoría de edad. Le voy a seguir mandando dinero mensualmente, pero él debería estar ahorita conmigo, en el verano, y no lo está. Lo están utilizando al niño para este show", aseguró Carrillo.