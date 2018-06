Rial: "Quiero recuperar a mi hija"

08/06/2018 -

Jorge Rial abrió su corazón delante del periodista Luis Novaresio, a quien le confesó durante una entrevista: "Estoy demolido, lo que me está pasando con Morena es demoledor", confesó el conductor de Intrusos. Y agregó: "Pongo la cara atrás de lo que digo, uno espera de cualquier lado, no de tu sangre. No estoy preparado, lo estoy llevando como puedo, aunque ella diga lo que diga de mí la voy a amar siempre y va a ser mi hija para siempre".

Sin embargo, Morena Rial parece hacer oídos sordos a las palabras de su padre. Lejos de una reconciliáción, volvió a lanzar duros comentarios en las historias de Instragram.

"Todo en la vida vuelve, te volvió una vez...", manifestó la joven, luego de reclamarle el haber echado a la mujer que la cuidaba en su casa, y de no pasarle dinero para mantenerse. Morena le exige que atienda sus gastos hasta los 21 años. "Dios mío, cada día me dan más ganas de contar con lujo de detalle realmente quién es él", aseguró la adolescente. Y agregó: "Es todo ficción". Por el momento, aseguró que se mantiene con la venta de productos.