Un analista explica cómo sigue la economía tras el acuerdo con el FMI

Hoy 19:40 -

El economista Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado por el Gobierno nacional, al efecto que tendrá en la economía y también señaló cuáles eran los riesgos de no cerrar este convenio.

Abram habló en exclusiva con EL LIBERAL y detalló cuáles serán los puntos en los que el Gobierno podría efectuar recortes del gasto público para acelerar la reducción del déficit fiscal, una de las cuestiones acordadas con el Fondo.

Consultado sobre el efecto en actividad económica que tendría este acuerdo, señaló que “el segundo trimestre ya iba a ser un trimestre de caída de actividad, porque la sequía se llevó por lo menos 1,5% del PBI este año así que ya veníamos con un segundo trimestre que iba en caída, ahora el problema es que con toda la incertidumbre que se generó en los últimos meses, eso se profundizó y probablemente afecte también parte del tercer trimestre”.

Añadió que “el acuerdo con el FMI lo que va a hacer es en primer lugar generar alguna vuelta de los capitales que se fugaron y que eso acotó el crédito disponible en la Argentina y, obviamente, el financiamiento para la demanda interna”. Puntualizó que “estamos hablando de una profundización de la recesión en el segundo trimestre y probablemente de una caída que pase hasta el tercer trimestre, por lo menos en parte”. Acotó que “la vuelta del crédito, va a dinamizar la demanda interna”.

Agregó que “algo que tenemos que aclarar es que sin el FMI, íbamos a un ajuste. Un ajuste que no quisimos hacer, que no es en el sector privado que sí hizo su propio y fuerte ajuste en los últimos dos años, pero sí en el exceso de Estado que tenemos, en el exceso de gasto público, que obviamente se transforma en déficit pero hay un exceso de gasto público fenomenal”.

Destacó que “el gasto público provincial y municipal creció entre 2015 y 2017, el déficit total del gobierno nacional mas allá que el gasto primario haya caído por los subsidios a las tarifas, hasta el 2017 no cayó por otra cosa sino por el ajuste que hicimos los privados. Entonces, se acabó el financiamiento del Estado y si no había un acuerdo con el FMI íbamos a una crisis, la alternativa no era no hacer el ajuste, sino hacerlo de la peor forma posible que era con una crisis”.

