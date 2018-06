CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Junio de 2018

09/06/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

12.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

18.15 KALLY’S MASHUP

19.00 TURBO

20.30 BAÑEROS 4

22.00 TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

01.00 CIERRE DE TRANSMISION





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 QUIÉN SABE MÁS DE LOS FAMOSOS





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

TV PÚBLICA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

17.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURA TV

16.30 VIVA LA MÚSICA

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 MÚSICA INTERIOR

21.30 RECORDANDO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

12.04 MÚSICA, AMIGOS Y FIESTA

01.52 EL LOBO DE WALL STREET

05.26 SALVANDO MI MAÑANA - PARTE 06

05.58 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

06.22 LOCOS POR LAS NUECES

08.00 HOST, THE

10.23 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR

DRAGÓN

12.23 TOY STORY 3

14.16 REYES DE LAS OLAS

15.53 E.T. EL EXTRATERRESTRE

18.09 INVASORES

20.00 LA MOMIA - LA TUMBA DEL EMPERADOR

DRAGÓN

22.00 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

TNT

03.39 ROSARIO TIJERAS

06.43 LOS ROMPEBODAS

09.04 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

11.05 SHANGHAI KID

13.09 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

15.02 TITANES DEL PACÍFICO

17.30 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

20.17 MALÉFICA

22.00 VAN HELSING - EL CAZADOR DE MONSTRUOS

00.25 300

TCM

01.03 EL CORRUPTOR

03.03 RÍO MISTICO

05.30 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.29 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

08.09 LA NIÑERA

08.34 LA NIÑERA

08.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.24 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.14 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

11.04 LA NIÑERA

11.29 LA NIÑERA

11.54 CASADOS CON HIJOS

12.19 WATERWORLD

14.36 JACK

16.41 DETECTIVE POR ERROR

18.16 UNA PAREJA EXPLOSIVA

20.06 TANGO Y CASH

22.00 ARMA MORTAL

SPACE

01.26 EL REGRESO DE LOS MUERTOS VIVOS II

04.37 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA

06.00 VELOCES Y MORTALES

07.33 ORO Y CENIZAS

09.34 LA CLASE DEL ‘92

11.32 MANNY

13.22 TRASH, DESECHOS Y ESPERANZA

15.36 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO

17.55 EL APRENDIZ DE BRUJO

20.00 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

22.00 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL

INVIERNO





A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

HOY A LAS 23, ACTUARÁN: LOS

AMIGOS DE LA DANZA, EL HALCÓN

MARTÍNEZ, ARMANDITO

SANTILLÁN, FREDY PÁEZ “EL

ACORDEÓN” SANTIAGUEÑO.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

EL DOMINGO 24, A LAS 18, EN

LOS RECITALES DE SADAIC SE

PRESENTARÁ OSCAR MERCADO,

CANTANTE ORIUNDO DE CLODOMIRA.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO 2723)

HOY A LAS 22 SE PRESENTARÁ

“CUERPOTESIS”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* EL 14 DE JUNIO, A LAS 21, “EL

CÍRCULO”

* EL 21 DE JUNIO, A LAS 22. “COMO

EL CULO”, CON GRAN ELENCO

ENCABEZADO POR VÍCTOR

LAPLACE, GUSTAVO GARZÓN Y

MIRIAM LANZONI.

* EL 15 DE JUNIO, A LAS 18, PIÑÓN

FIJO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTIN Y SANTA FE)

* VIERNES 15, A LAS 22, LISANDRO

PAZ PRESENTARÁ “REVOLUCIONAR”.





SUNSTAR

OCEAN’S 8 : LAS ESTAFADORAS

(2D):

POLICIAL (+13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA- 17:00 (Cast) 19:30

(Subt)

PESADILLA EN EL INFIERNO

(2D)

TERROR (+16 AÑOS)

09/06 - 22:00 (Subt) 00:40 (Subt)

HAN SOLO: UNA HISTORIA

DE STAR WARS (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

18:00 (Cast)

AVENGERS: INFINITY WAR

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

09/06 - 21:00 (Cast) 00:00 (Cast)

LUIS Y SUS AMIGOS DEL

ESPACIO (2D):

ANIMACIÓN (APT)

16:15 (Cast) 18:00 (Cast)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

09/06- 19:45 (Cast) 22:15 (Sub)

00:45 (Sub)

ANIMAL (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

17:30 (Cast) 22:20 (Cast) 00:40

(Cast)

HURACÁN, CATEGORÍA 5

(2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 13/06 20:00 (Sub)

EL LEGADO DEL DIABLO

(2D):

TERROR (+16 AÑOS)

16:50 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (Sub)

00:45 (Sub)





HÍPER LIBERTAD

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 17:40 - 22:30

SUBTITULADO 2D: 22:40 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 19:00 - 22:10

LAS TRAVESURAS DE PETER

RABBIT ATP

CASTELLANO 2D 17:00

HURACÁN CATEGORIA 5

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20

SUBTITULADO 2D 20:20 (JUEVES)

EL LEGADO DEL DIABLO APTA

16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (JUEVES)

VENTA ANTICIPADA

LOS INCREÍBLES 2