FÚNEBRES | 9 de Junio de 2018

09/06/2018 -

Fallecimientos

- Héctor Armindo Figueroa

- Ada Magalí Véliz

- José Domingo Crispín (Clodomira)

- Eduardo Eugenio Lemonié (Frías)

- Sara Haydé Peralta (Dpto. San Martín)

- María Cristina Ríos de Llugdar (Fernández)

- Juan Carlos Yanacón (La Banda)

- Cresencio José Gutiérrez (La Banda)

- Liliana Noemí del Valle Ledesma

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARRIZO, ARIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Su sobrina Damaris Carrizo, su sobrino pol. Alejandro Jugo y su hijo Octavio participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, HÉCTOR ARMINDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/18|. Su hermana Norma, su sobrina Liliana, sus sobrinos nietos, sus primos Mirta y Ricardo Luna y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vuelta la Barranca. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

FIGUEROA, HÉCTOR ARMINDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/18|. Sus sobrinos Pimpo Figueroa, Gladys, Juan y Francisco Figueroa participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, HÉCTOR ARMINDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/18|. Dolores Lescano, Patricia Pintos, Nancy Figueroa, Alejandro Pintos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, LILIANA NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus hijos Lucrecia, Florencia, Ivan, Mauro, Tisiano, Franchesca, Ismael sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Los Flores Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

PONCE SOSA, MARCOS (q.e.p.d.) Falleció el 08/6/18|. Su hija Venedicta del Valle, Nélida del Carmen, sus hijos políticos Juan José y nietos participan de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

ROJAS, CAROLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. "Te fuiste pero tu luz no se apaga, seguirá brillando e iluminándonos desde arriba". Su hija Nélida del Valle Urquiza, su hijo político Oscar Alfredo Taboada, sus nietos Oscar Alejandro, Nélida Alejandra, Andrea Elizabet, Néstor Claudio y Daniela Belén Taboada, sus nietos políticos Verónica Sánchez; Fredy Luna; José Galván y sus bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VÉLIZ, ADA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/18|. Sus hijos, Gastón, Andrea y Belén, h. pol. Mirta, nietos Maria Luz, Gastón y Esteban, y demás familiares, sus restos fueron Inhumados ayer en el cementerio La Piedad, Cob. Norcen. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

VÉLIZ, ADA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/18|. Fuiste y seguirás siendo nuestra hna. del corazón por siempre. Noely, Miriam, Enrique, Nora, Eve, Dolly, Miguel, Nilda y Silvia Pirro y sus respectivas flias. acompañan a sus hijos y nietos en este momento de dolor.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Los amigos de los Sabados Culturales, acompañan con inmenso dolor a Fernando y sus familias. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Norma Doholi Tenreyro, sus hijos Dr. Jorge Ledesma Tenreyro, Prof. Norma Ingrid y Lic. Ana Mariel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa y a sus hijos en estos momento de dolor.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Claudia Chaud y Guido Peresín participan su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. La comunidad educativa del Colegio Sgo. del Estero English School, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Prof. Alejandro Yocca y Prof. Francisco Yocca y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. "Vida nada te debo, vida estamos en paz". Sus hijos Cecilia y Yhonny, sus hijos políticos y nietos al cumplirse los nueve días de su partida, invitan a la misa a realizarse en la iglesia Catedral Basílica a las 20,30 hs.

CASTILLO, VICENTE (Chango Bichi) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 8/11/14|. Hermano, hoy te recuerdo con esa sonrisa sincera que quedará grabada en mi memoria y brille para ti la luz que no tiene fin. Estás con nuestros padres, allá en lo más alto, tu única hermana Ana que ahora lucha por no alcanzar tus proyectos que tenías en mente. El recuerdo de tus sobrinos y Mony invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Virgen del Valle, Bº H. Hondo.

NAZAR DE ABDENUR, MIRTA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/09|. Su esposo e hijos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GUTIERREZ, CRESENCIO JOSÉ (Kiko) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus hijos Daniel, Mabel, Gustavo hijos politicos Elsa, Claudia nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la misericordia El Cortejo partida de Soler y San Carlos S/V. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

GUTIÉRREZ, CRESENCIO JOSÉ (Kiko) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Su hermana Maria del Carmen Gutierrez de Gilardi, su sobrina Maria de los Ángeles Gilardi, su sobrino político Juan Emilio Conci, su sobrino nieto Valentino, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIERREZ, CRESENCIO JOSÉ (Kiko) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Su hermana Isabel Gutierrez de Cejas y sus sobrinas María Cecilia Cejas y María Silvina Cejas y sus sobrinos políticos Pedro Lescano, su sobrina nieta Emilia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, CRESENCIO JOSÉ (Kiko) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Del mundo te fuiste pero vivirás en nuestros corazones. Marta y Brenda Jaimez. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, CRESENCIO JOSÉ (Kiko) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Tus amigos del Taller Gerez y de su tu hijo Gustavo, Hugo, Chuly y Lito. Te recordarán siempre con cariño. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

GUTIÉRREZ, CRESENCIO JOSÉ (KIKO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Papi: te fuiste inesperadamente dejando nuestros corazones destrozados, danos fuerza para seguir, tu desconsolado hijo Gustavo, su hija política Claudia Gerez, sus nietos Gusty, Agustín y Sofía Gutierrez, ruegan a Dios por tu descanso eterno, te vamos a extrañar viejo. Descansa en paz, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Misericordia.

GUTIÉRREZ, CRESENCIO JOSÉ (Kiko) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus consuegros Lito Gerez, Bety Jaimez, sus hijos Gaby, Paola, Yesi, Vicky, Marcelo y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GUTIÉRREZ, CRESENCIO JOSÉ (Kiko) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Marta Gómez e hijos Ratin, Bety, Mechy, Marta Jaimez y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, CRESENCIO JOSÉ (Kiko) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Tus amigos del Taller Gerez y de tu hijo Gustavo: Hugo, Chuly y Lito. Te recordarán siempre con cariño. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

YANACON, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus hijos Sara Nancy, Carlos, Viviana, Carolina, hijos politicos nietos y bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas cementerio la misericordia Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CARDOZO DE ACOSTA, NILDA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 07/6/18|. Su esposo Camilo, hijos Gustavo, Lalo, Rosendo, Osvaldo, Argentino, Caludia, Roxana, Nora, nietos, hijos políticos y demás faliares. particip. su fallec, sus restos fueron inhumados en Cement. Villa Atamisqui. EMPRESA SANTIAGO.

CARDOZO DE ACOSTA, NILDA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció en Atamisqui el 7/6/18|. Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin. Su sobrino Cacho Leiva y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CRISPIN, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/18|. Su hermana Rosa Crispin, cuñada Norma Herrera, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEMOINE, EDUARDO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/18|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Su esposa Haydée, sus hijas Marcela, Viviana y Silvina, sus hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

LEMOINE, EDUARDO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/18|. Su esposa Haidé, sus hijos Viviana, Silvina y Marcela, yernos y nietos. Te amamos y recordaremos tu amor y entrega a tu familia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Frías. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LEMOINE, EDUARDO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/18|. Inés de Dumit, sus hijos Lamia, Aníbal y Eliana, sus hijos políticos Álvaro y Jimena y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LEMOINE, EDUARDO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/18|. Honorable Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo General de Delegados y Sub-comisión de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento del socio, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Frías.

PERALTA, SARA HAYDE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Su esposo Chirilo Leguizamon sus hijos Gladys, Mariel, Nestor, Roberto, hijos politicos nietos y bisnietos sus restos sertan ihumados hoy en horas de la tarde en el cementerio de Taboada dpto San Martin Serv. Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Un ángel se posó en la ventana de tu vida y te invitó a reanudar el vuelo al más allá, dejaste la casa impregnada de perfume y un calor de hogar que mantendremos la tibieza por el resto de nuestras vidas, ya estás junto a Dios, descansa en paz. Su esposo Miguel A. Llugdar, sus hijos Marlene, Yesica, Cristian, Lucia, Guillermo, Ivan, Teto, tus hijos políticos Fede, Patricia, David y Carlos y tus adorados nietos, participan con profundo dolor tu falleicmiento e invitan acompañar sus restos que serán sepultados en Férnández a las 16 hs., previo oficio religioso en la iglesia Ntra. Sra. del Rosario.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Su esposo Miguel Amado LLugdar sus hijos Marlene, Yesica, Lucia, Guillermo, Ivan, Cristian , Ernesto hijos politicos nietos sus restos seran inhumados hoy 16 horas cementerio cristo redentor fernandez Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

RÍOS DE LLUGDAR MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Hoy hay una estrella luminosa que brilla con mucho esplendor y será por siempre el consuelo que encontrarán tus adorados nietos, vivirás eternamente en nuestros corazones. Su hija Yesica, su esposo Fede y tu adorada Paulina participan e invitan a acompañar sus restos en cementerio de Férnández.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. No encontramos sentido a tu inesperada partida, ya estás sentada a la diestra del Señor y un jardín de verdes praderas y pintorescas flores adornan tu casa celestial. Descansa en paz madrecita querida. Sus hijos Marlene, David y tus nietas mellis Celene y Bárbara rezan por el eterno descanso de tu alma. Participan e invitan acompañar sus restos en el cementerio de Fernández.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. No encontramos consuelo y no alcanzan las lágrimas para mitigar el dolor, te lanzaste a caminar silenciosamente por un sendero de paz a encontrarte con Dios, tu invisible presencia la percibiremos por siempre mamita. Sus hijos Lucía y Carlitos participan e invitan acompañar sus restos en el cementerio de Fernández.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. No hagan ruido nuestra madre duerme. El Señor es mi pastor nada nos puede faltar. Sus hijos Cristian y Patricia, sus nietos Thiago e Ignacio ruegan por el descanso eterno de su alma e invitan acompañar sus restos en el cementerio de la ciudad de Fernández.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Dijo Jesús: " El que vive por la fe en mí no morirá para siempre". Madre tu ejemplo será nuestra guía, descansa en paz. Sus hijos Iván, Guillermo y Hernesto, lloran tu partida y piden al Señor eterno descanso para ti. Invitan acompañar sus restos al cementerio de la ciudad de Fernández,

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Tu ternura, tu comprensión y la palabra justa y oportuna, son las profundas huellas que dejaste en el camino de la vida, hija descansa en paz. Su madre política Victoria Spampinatto de Llugdar y sus hijos Pocha, Poyoya, Pichón, Chicha, Mirtha, Olga y José participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Que el Señor que la llamó a vivir como resucitado, la reciba en la casa del padre y goce de la eterna alegría." Querida cuñada vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus hermanos políticos Negro, Pocha y sus hijos Emily, Felipito y Yani elevan una oración en su memoria y piden al Señor un descanso eterno para ti.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. El Señor la llamó en el día del Sagrado Corazón de Jesús. Sus tíos y padrino Manuel Gregorio Pesce, Dalinda Rita Turbay, sus primos hermanos Rosa Isabel y Guillermo, Marta Inés y Ricardo y José Manuel, acompañan a su madre Fanny del Carmen Pesce de Ríos, su esposo Pichón Llugdar, sus hijos, hijos políticos, sus hermanos, cuñados y demás familiares en este difícil momento. Rogamos paz para toda la familia.

RÍOS DE LLUGDAR MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Las amigas de su familia Susana y Hebe Fortuna e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios fortaleza para sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Cristian Azar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sebastián Azar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Dito Jorge y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Alberto Daniel Nuno, su esposa Mirtha y sus hijos Daniel y Adriana con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus amigos y amigos de la familia Carlos Enrique Martínez su esposa Neli, hijos, hijos políticos nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus vecinos y amigos de la familia Nélida Beatriz Martínez su esposo Omar A. García, sus hijos Alejandro y Leo, Maximiliano, Camila y Francesco y sus nietos Augusto y Amadeo participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Con hondo pesar te despido querida amiga, siempre estarás en mi corazón. Perla Jerez de Varela, esposo, hijos y demás familiares participan acongojados su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Misael Paz, su esposa Silvia Abrahan y sus hijos Martin y Daiama, Gerardo y Luciano y sus respectivas familias, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus amigos y amigos de la familia Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala, sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Los amigos de la familia Martin Pontoni, su esposa Milena Matarazzo e hijo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Ariel Luis Matarazzo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y levan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Ya está ante ti dale el descanso eterno. Nazih Nader, su esposa Norma Azar y sus hijos Juan y Samir Nader participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Tufi Saad y su esposa Azucena Azar participa con profundo dolor su partida y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Norma Saad, Martha Saad, Ema Saad, Tufi Saad y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Abud Saad y sus esposa Chiqui, hijos, hijos políticos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus amigos Grego López y Chicha, sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus amigos Luis Alberto Fernández (Lucho) y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la resignación. Se ruega una oración en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor participan su falleciento y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus amigos y amigos de sus hijos Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Enrique García, su esposa Sonia e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan por su descanso eterno y por una pronta resignación para toda su familia.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Señor recíbela en tus brazos y brille para ella a luz que no tiene fin". Hugo Armada y familia participan su fallecimiento y acompañan a "Pichón a sus hijos en estos momentos de dolor.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Promoción 77 participan su fallecimiento y acompañan a Mirta en el dolor por el fallecimiento de su hermana, ruegan una oración en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Luis M. Pizarro, esposa, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Hugo Duran, esposa e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amiga Cristina y elevan plegarias en su memoria y por su descanso eterno.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Querida Cristina que brille para ti la luz que no tiene fin. Descansa en paz, Sus hermanos políticos Poyoya, Chicho e hijos Ely, Mariela, Bibi y Gaby participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Juan Carlos Tauil, su esposa Lilian Franceschini, sus hijos Juan y Belén Tauil y José Pérez Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Raúl Quiroga, su esposa Mabel Moyano e hijas Ivana y Gabriela Quiroga Participan con profundo dolor su fallecimiento y levan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Juan Prados Rodríguez, esposa Victoria Estela, hijos, Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Miguel Aciar, su esposa Elisa Grecia y sus hijos Ignacio y Cecilia Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Domingo Groppa, su esposa Lucila, sus hijos Domingo, Franco y Gustavo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus amigos y amigos de la familia Llugdar Nicolás Alegre, su esposa Olga Gallegos, sus hijos Nicolás Alberto (a), Natalia Evangelina (a) y Jun Ignacio Alegre participan con profundo dolor su fallecimiento.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Lito Díaz, su esposa Gugu López y sus hijos Martin, Natalia y Makarena participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada, Sus hermanos políticos Chicha y Dany y sus hijos Riki. Sergio Fernanda y Sole y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Dra., Alicia Matesa y sus hijos Fabricio y Daiana Altamiranda, Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Marcos Acuña, esposa e hijos Participan con profundo dolor su fallecimiento y levan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Dr. Sergio O. Saravia y familia, cuerpo médico, administrativos, enfermeras y personal de servicios generales del Sanatorio Integral, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Que Jesús de la divina misericordia te de la paz eterna". Cuñada guardaremos en nuestro cofre de los recuerdos los hermosos momentos compartidos, Mirta, Micaela, Olga, Rafael y Macarena participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin." Ricardo, Elsa y Ester Bulos participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo Pichón. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Por tu bondad, tu calidez y la alegría que te distinguía, no me queda más que decirte hasta pronto amiga. Acompañamos con el corazón a tu familia en esta partida triste y repentina y rogamos tu eterno descanso junto al Señor. Cristina Bondaruk y Daniel Anna, Yanina y Quito, Valeria y Hugo, Sabrina y Ailén.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Los amigos de siempre de la flia. Llugdar. Teresita Chemez, Quique Caldera, Tony Leguizamón y sus hijos David, Melina y Daniela participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, DÉBORA MARIVÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/18|. Su hermana Ivana Sayago, su hermano político Fernando Figueroa y su sobrina Abigail, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno, acunada por la luz celestial.