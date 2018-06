Aguilar no ve a Colombia como favorita en su grupo

09/06/2018 -

El mediocampista Abel Aguilar aseguró ayer que Colombia "es un gran equipo", pero no se siente favorita a ganar el Grupo H en el Mundial, que comparte con Japón, Senegal y Polonia. "El favoritismo antes de empezar para nosotros no existe. Sabemos que tenemos un gran grupo, pero no sólo por eso se gana, los partidos hay que jugarlos", explicó el jugador.

"Es un grupo bastante parejo y nosotros tenemos la intención de empezar con el pie derecho así como las otras selecciones", opinó palpitando el debut frente a Japón del martes 19 de junio.