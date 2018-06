"Hay gente que se va a quedar sin cargos en sus puestos públicos"

Fotos INFLACIÓN. "El Banco Central no va a financiar más al sector público, eso ayuda muchísimo", rescató el reconocido economista.

El economista Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado por el Gobierno nacional. Explicó el efecto que tendrá en la economía y las alternativas que se abren para utilizar el dinero del crédito.

Abram habló en exclusiva con EL LIBERAL y detalló cuáles serán los puntos en los que el Gobierno podría efectuar recortes del gasto público para acelerar la reducción del déficit fiscal, una de las cuestiones acordadas con el Fondo.

Consultado sobre el efecto en actividad económica que tendría este acuerdo, señaló que "el segundo trimestre ya iba a ser un trimestre de caída de actividad, porque la sequía se llevó por lo menos 1,5% del PBI este año, así que ya veníamos con un segundo trimestre que iba en caída, ahora el problema es que con toda la incertidumbre que se generó en los últimos meses, eso se profundizó y probablemente afecte también parte del tercer trimestre".

Añadió que "el acuerdo con el FMI lo que va a hacer es en primer lugar generar alguna vuelta de los capitales que se fugaron y que eso acotó el crédito disponible en la Argentina y, obviamente, el financiamiento para la demanda interna".

Puntualizó: "Estamos hablando de una profundización de la recesión en el segundo trimestre y probablemente de una caída que pase hasta el tercer trimestre, por lo menos en parte". Acotó que "la vuelta del crédito va a dinamizar la demanda interna".

Agregó que "algo que tenemos que aclarar es que sin el FMI, íbamos a un ajuste. Un ajuste que no quisimos hacer, que no es en el sector privado que sí hizo su propio y fuerte ajuste en los últimos dos años, pero sí en el exceso de Estado que tenemos, en el exceso de gasto público, que obviamente se transforma en déficit, pero hay un exceso de gasto público fenomenal".

Destacó que "el gasto público provincial y municipal creció entre 2015 y 2017, el déficit total del gobierno nacional mas allá que el gasto primario haya caído por los subsidios a las tarifas, hasta el 2017 no cayó por otra cosa sino por el ajuste que hicimos los privados. Entonces, se acabó el financiamiento del Estado y si no había un acuerdo con el FMI íbamos a una crisis, la alternativa no era no hacer el ajuste, sino hacerlo de la peor forma posible que era con una crisis, como lo hemos hecho en toda las veces anteriores, por eso todas y cada una de los últimos 80 años han sido por exceso de gasto que no se ha querido enfrentar".

Destino

Para Abram, una vez obtenido el préstamo del FMI se abren dos posibilidades sobre qué hacer con ese dinero. "Una de ellas es hacer las cosas bien, mostrar que usamos el dinero que nos han dado para lo que no usamos el crédito voluntario que tuvimos disponibles durante los últimos dos años, que es reformar el Estado para que le sirva a la gente, y deje de servirle a la política y que sea pagable".

Agregó que ello "va a implicar que hay gente que se va a quedar sin cargos en sus puestos públicos y a esa gente hay que ayudarla justamente con los fondos que van a traerse. Para eso hay que usar esa plata. Para poder mantenerlos durante 1 ó 2 años sin un puesto, para capacitarlos, para transferirlos al sector privado con subsidios, para que haya retiros voluntarios, todo eso cuesta plata. Para eso hay que usar este dinero para justamente que la reforma del Estado tenga el menor de los costos". Añadió que "si hacemos esto, lo que va a pasar es que la economía con estas señales va a empezar a crecer y va a crecer cada vez más".

Por otro lado, la segunda posibilidad que señaló es que "se haga lo que hemos venido haciendo históricamente hasta ahora. Usar la plata del FMI para mantener las cosas como están. Eso, lo que va a significar lamentablemente es que cuando ajuste el zapato se va a resolver el problema de la peor forma posible, que es con una crisis con un alto costo social. Cada vez que se resuelve este problema con una crisis, la pobreza vuela por los aires en el país. Si se hacen las cosas bien, vamos a empezar a crecer en el cuarto trimestre a más tardar y seguiremos creciendo hacia adelante".

Baja de déficit e inflación

Según Abram, "no se observa que vaya a haber recortes en jubilaciones, sino que van a estar fundamentalmente en obras públicas y en otros gastos que podrían ser salarios. Mucho del recorte va a estar en el gasto en obras públicas y en terminar de sacar los subsidios a los servicios, son los recortes más fuertes".

"En cuanto a la inflación -señaló- sí hay metas cumplibles hacia adelante. El planteo es que el año próximo será de 17%, en los próximos 12 meses 22%, en 2020 un 13% y 5% en 2021, la cuestión es que el cumplimiento de las metas, son cumplibles, pero igual que ahora, por mala praxis no se cumplió", indicó.

No obstante, señaló que "se están dando algunas cosas que hacen más fácil que se puedan cumplir ahora. Por ejemplo que el Banco Central no va a financiar más al sector público eso ayuda muchísimo, y lo otro que ayuda es que el Gobierno tiene que ir pagando las letras intransferibles que tiene el Central que le colocó el sector público".

"Esas cosas hacen más fáciles el manejo de la política monetaria. Pero si las siguen manejando como hasta ahora, las metas no se cumplieron ni se van a cumplir. Espero que de lo que pasó se haya aprendido y hacia adelante las cumplan, porque son cumplibles", sentenció.