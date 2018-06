Fiscales auxiliares actuarán en los catorce departamentos locales

Fotos CAPACITACIÓN Tres expertos de Salta trabajan con funcionarios locales

La ley contra el narcomenudeo entraría en vigencia en agosto y es probable la actuación "de fiscales auxiliares aún en algún distrito de los 14 departamentos jurisdiccionales en que no haya centros judiciales, investidos con poder y hasta pedidos de allanamientos".

Así lo reveló el fiscal General, Luis De la Rúa, en conferencia de prensa, en la cual presentó a tres funcionarios de Salta que se encuentran formando e intercambiando experiencias con funcionarios de la Fiscalía.

Ellos son el fiscal de Salta, doctor Santiago López Soto, a cargo de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad; el ingeniero Pedro Villagrán, jefe del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y el Responsable Técnico en Toxicología, Javier Tschambler.

Según De La Rúa, "es posible que el Ejecutivo prorrogue un mes más llevando de julio a agosto la vigencia de la Ley contra el narcomenudeo".

De la Rúa celebró la capacitación de los funcionarios santiagueños. "Debemos prepararnos. Por el momento no vamos a implementar ninguna unidad especial, pero no la descartamos", acotó. "No trabajarán fiscales de la Unidad de Violencia de Género ni Abuso Sexual. Y queremos estar preparados porque es un flagelo que castiga a la sociedad", dijo.

Más adelante, el fiscal López Soto indicó que en Salta, "la experiencia devino en muchos imputados y condenas".

La lucha se focalizó "en perseguir al último eslabón de la cadena de comercialización, en alusión al vendedor minorista. Se orientó a barrios donde la droga hacía estragos. También irá sobre las organizaciones criminales más fuertes", subrayó.

"Hablamos de una provincia con 35 fiscales en el microtráfico, con turnos de 24 horas".

Luego, Villagrán elogió el laboratorio de Santiago en que se efectuarán los estudios y análisis de los secuestros: "Es excelente y está preparado para hacer análisis", resaltó.

Aclaró: "Hay muchas tareas previas que no se pueden obviar. Desde que se levanta la muestra, hasta llegar a los expertos. La cadena de custodia debe cuidarse, ya que es importante como el material mismo".

Aclaró que la dinámica "no concibe un laboratorio móvil. Recomendamos uno fijo".