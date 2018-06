09/06/2018 -

El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, indicó sobre el tipo de cambio que "no hay que generar, en un tipo de cambio donde el Banco Central no va a intervenir, ninguna presión adicional para que haya una devaluación mayor".

Sobre este tema, dijo que "hay más presión de demanda que oferta, si el efecto expectativa que generan estos u$s 50 mil millones logran calmarlo, deberíamos tener un dólar relativamente estable. Hasta ahora estamos viendo presión alcista".

Sostuvo, además, Redrado que "sería muy importante que el Gobierno complemente esto reduciendo las retenciones a la soja. El incentivo que se ha generado en el campo es que si vas disminuyendo el impuesto mes a mes, el chacarero no tiende a vender porque espera al siguiente que va a tener menos impuestos. Si se ha hecho un cronograma descendiente ha sido un error porque genera un desincentivo a liquidar. Hay que poner incentivos para que haya más oferta de divisas y así estabilizar el mercado cambiario"indicó.