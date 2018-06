Acuerdo con el FMI: habrá recorte del gasto en empleo público, obras, subsidios y jubilaciones

09/06/2018 -

El acuerdo entre la Argentina y el FMI por préstamo stand by de u$s 50 mil millones y una duración de 36 meses (en las que el país podrá tomar todo el crédito o no), contempla la aceleración del ajuste para reducir el déficit fiscal hasta llegar a un superávit primario del 0,5% en 2021.

Así lo refleja un documento que el Gobierno nacional difundió entre un grupo selecto de economistas y al que tuvo acceso de manera exclusiva EL LIBERAL. Éstas son las nuevas metas fijadas por el FMI y por el cual la Argentina deberá aplicar un ajuste mayor al que tenía planificado (CUADRO Nº 1).

Para alcanzar estas metas, el Gobierno nacional deberá producir un fuerte recorte del gasto primario. Por ejemplo en el ítem salarios, bienes y servicios (que afectan el empleo público) debe llegar hasta el 2020 a una reducción del 0,7 del PBI y 13% en términos reales (CUADRO Nº 2). Esto se refleja en medidas como la decisión del Ejecutivo de impulsar un programa de retiro voluntario y congelar el ingreso de nuevos empleados al Estado nacional por el término de dos años.

Un mayor ajuste se proyecta entre los años 2018-2020 en lo que se refiere a la obra pública nacional: en tres años los gastos en este ítem deberán reducirse en un 1,7% del PBI, lo que en términos reales representa un 81% -figura como Gasto en Capital (CUADRO Nº 2)-. Es por ello que el Gobierno nacional apuesta a desarrollar la infraestructura a través de la PPP (Participación Público Privada) ya que prácticamente dejará de invertir en obra pública.

También se verá afectado el gasto, aunque en menor medida, en "Jubilaciones y otro gasto social" (CUADRO Nº 2) ya que si bien en los años 2018 y 2019 tendrán un incremento del 0,1 y 0,5% del PBI, en 2020 ya muestra que tiene que haber una reducción del 0,2. Del mismo modo, en ese período habrá un recorte en Subsidios (-1,1% del PBI, un -48% en términos reales), y en las Transferencias a las provincias (-1,6% del PBI, un 74% en términos reales)

Este programa contempla una proyección de la reducción del déficit fiscal consolidado tomando a la Nación y a las provincias (CUADRO Nº 3). Si bien para el 2021 se prevé un superávit del 0,8% del PBI en lo que es el gasto primario, el resultado financiero consolidado arroja -1,9% del PBI.

El documento oficial sostiene que este "programa permitirá transitar las turbulencias internacionales minimizando el impacto sobre la economía argentina". El Gobierno sostiene que el plan económico "es consistente y sostenible económica, social y políticamente". A la vez asegura que "incluye explícitamente el monitoreo de indicadores sociales y, por primera vez en la historia en un programa con el FMI, una salvaguarda para proteger a los más vulnerables", subraya.

Componente social

Es por ello que en este documento hay un capítulo especial, sobre la "Protección social como componente central del programa". Para ello, el Estado nacional tendrá que aplicar entre las principales medidas: el monitoreo periódico de indicadores sociales; un piso al gasto en protección social durante todo el programa; una salvaguarda para la ampliación del gasto social equivalente a 0,2% del PBI.

Estas "eventuales ampliaciones se canalizarán a través de los programas Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo y Asignaciones familiares (incluidos monotributistas)". El gobierno también afirma que "adicionalmente, continuaremos promoviendo la equidad de género, con especial énfasis en incrementar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo".