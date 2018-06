Arranca el torneo Anual de hockey provincial denominado "Tarjeta Sol"

Fotos INICIO. La fecha se desarrollará hoy y mañana en varias categorías para todos los equipos de Santiago del Estero.

09/06/2018 -

La Federación Santiagueña de Hockey sobre césped y hockey, programó para hoy el arranque de Torneo Anual 2018 "Tarjeta Sol".

La programación contempla duelos interesantes.

En Lawn Tennis: a las 9, en 6º división, SLTC Rojo vs. C. Docente; 10, en 6º, Green Sun vs. SLTC Blanco; 11, Sel. Damas Sub 14 "A" vs. rica por designar; 13.30, en 1º Damas, Asc. Circulo SC vs. Ucse; 15, en 1º Damas, Mishqui Mayu HC vs. C. Docente; 16.30, en 1º Damas, SLTC vs. Green Sun.

En cancha de Old Lions: A las 8.30, en 6º, Old Lions RC Azul vs. Old Lions RC Blanco; 9.30, en 6º, Old Lions RC Rojo vs. Athenas HC; 10.30 en 6º, C.A.C.C vs. Mishqui Mayu HC; 14, 1º Damas, Lugus HC vs. Caer; 15.30, en 1º Damas, Old Lions RC Azul vs. CACC; 17, en Intermedia, Unse Hockey vs. SEC.