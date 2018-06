En un día agitado, Banega también encendió alarmas

Fotos RESTRICCIÓN. A causa de una molestia en el gemelo, Ever Banega se limitó a trotar ayer en el predio Joan Gamper del Barcelona de España.

09/06/2018 -

La mañana en Argentina comenzó movida con las noticias que llegaron desde el mediodía de Barcelona. Manuel Lanzini sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y se perderá el Mundial.

Pero eso no es el único obstáculo ya que también se conoció que Ever Banega no está al 100% y esto podría influir en la elección del reemplazante del jugador del West Ham.

El mediocampista del Sevilla sintió un pinchazo en el gemelo durante la práctica de ayer y, si bien estará en la Copa del Mundo, deberá cuidarse de cara al primer partido de la Selección, ante Islandia. Por eso, y con Maximiliano Meza y Cristian Pavón como alternativas por afuera que ya están en el plantel, el entrenador podría volcarse por un mediocampista por adentro.

El preparador físico de la Selección, Jorge Desio, confirmó a TyC Sports que Banega arrastra una dolencia: "Sintió una molestia en el gemelo y no se entrena a la par del grupo. Se perdió un entrenamiento y recién empieza a trotar".





Sobre Agüero

Consultado sobre el "Kun" Agüero, el PF del cuerpo técnico de Sampaoli aclaró: "está bien y nunca dejó de entrenarse".

En tanto, Desio remarcó: "El equipo está bien físicamente, en las condiciones que esperábamos. Estamos haciendo trabajos tácticos, que entrenan en conjunto".





Lo concreto es que, a una semana para el debut ante Islandia, el tema lesiones pasó a ser una de las mayores preocupaciones del DT argentino, que deberá seguir probando variantes en los días que quedan para encontrar el mejor once inicial para el sábado 16 de junio.