Ocho años de cárcel por matar al cuñado en el 2011

Fotos SENTENCIA. Álvarez lloró mucho, ya que deberá retornar a prisión.

09/06/2018 -

Un vecino del Bº Industria fue condenado a ocho años de prisión, tras haber intervenido en una crisis de pareja de su hermana y acabar asesinando al cuñado de una certera puñalada al corazón.

La sentencia recayó ayer en contra de Rubén ("Nene") Álvarez, quien el 25 de septiembre del año 2011 se presentó en una casa de Gaucho Rivero y Séptimo Pasaje, Bº Industria.

Hasta allí se trasladó junto con su hermana, Valeria Álvarez. La joven fue en busca de ropa y se trenzó en una nueva discusión con su pareja, Cristian Franco Gorosito, de 22 años.

Para entonces, la relación se debatía en un tórrido remolino de insultos, idas y vueltas, sin que "Nene" nada tuviera que aportar, ya que el bochorno afectivo era privativo de Valeria.

Día y lugar equivocados

Esa jornada fatídica, la chica se peleó otra vez con Cristian, en casa de su abuela.

Él (por Cristian) se paró frente a la puerta con dos ladrillos y un cuchillo. Yo estaba afuera en la moto. Tomé un ladrillo y le tiré. Él salió a la vereda y me encaró. Le dije, tirá el cuchillo y vamos a pelear mano a mano. Se me vino. Yo saqué mi cuchillo, se me abalanzó, me agaché y le clavé el cuchillo cerca del corazón", confesó luego al juez.

Llegó al juicio con cese de prisión y quedó detenido.