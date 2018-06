Por única vez, en caso de pluriempleo no será necesario inscribirse

09/06/2018 -

La Afip estableció que aquellos contribuyentes que debían declarar más de un empleo en el servicio on line denominado Siradig (Formulario 572 web) y no lo hicieron, no tendrán que inscribirse en el impuesto a las Ganancias.

Cabe destacar que el Siradig es un servicio on line que le permite al trabajador informar datos de los conceptos que pretenda deducir en el régimen de retención del impuesto a las Ganancias, las percepciones que le hubieren practicado por compras con tarjetas en el exterior.

Los impuestos que surgen a partir de los trabajos no declarados deberán pagarse mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP), hasta el 22 de junio, utilizando el código de Impuesto-Concepto-Subconcepto: 011-043-043.

La medida, establecida en la víspera por la Resolución General 4261, es por única vez y alcanza a las declaraciones juradas de 2017.

La medida contempla los siguientes casos: 1) El beneficiario no informó dichos sueldos o remuneraciones, así como las deducciones respectivas, a través del formulario F. 572 Web. 2) El impuesto no fue retenido en su totalidad por sus agentes de retención. Este universo de contribuyentes debe presentar la declaración simplificada, sin necesidad de realizar la inscripción en el impuesto.