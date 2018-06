Jimena Barón le explicó a su hijo de 4 años cómo "se hacen" los bebés

09/06/2018 -

Jimena Barón publicó videos en Instagram que no pasaron desapercibidos en las redes sociales porque le explica a su hijo cómo nacen los bebés. En distintas historias, la actriz y cantante termina, incluso, reconociendo que mientras siga en su casa sin salir a conocer hombres, no podrá darle un hermanito a Morrison (4), fruto de su relación con Daniel Osvaldo. "Quería que tengas un bebito", se escucha decir al pequeño en uno de los videos. "No voy a poder tener un bebito si sigo comiendo brownie fit en lugar de salir a ‘waka waka’ (sic)", responde Jimena en referencia al acto sexual.

En otra de las publicaciones, Morrison sigue con la inquietud sobre cómo nacen los bebés, y su madre eligió explicárselo en inglés y con gesto incluido. "You have to put the sausage in the vagina ("hay que poner la salchicha en la vagina", aseguró.

En otro diálogo entre madre e hijo, Jimena Barón termina agradeciendo que no se casó con Daniel Osvaldo.

Jimena: ¿Cómo nacen los bebés?

Morrison: Por la vagina.

Jimena: Y antes, ¿cómo llegan a la vagina?

Morrison: Si te casas...

Jimena: Pero si yo no me casé con tu papá. Vos, ¿cómo naciste? Nosotros no nos casamos ¡por suerte!