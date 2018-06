09/06/2018 -

Miguel Martín se le anima a la policía, pero no quiere saber nada con el humor político.

¿Te cuesta hacer humor político?

No lo hago porque me cuesta un montón hacer humor político. No lo hago porque no me sale. Intenté hacerlo, pero no. Me siento muy a gusto con lo que estoy haciendo, pero no hago humor político como tampoco quiero meterme con el deporte y la religión (se ríe a carcajadas).