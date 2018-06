Al Pacino rodará por primera vez con Quentin Tarantino

09/06/2018 -

Al Pacino rodará por primera vez con el director Quentin Tarantino, y se sumará a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en "Once Upon a Time in Hollywood" ("Érase una vez en Hollywood"). Diversos portales especializados estadounidenses informaron que el papel del ganador de un Oscar por "Perfume de mujer" (1992) será el del representante de actores Marvin Schwarz en una trama ambientada en Los Ángeles en 1969. La cinta tratará la revolución hippie y los crímenes perpetrados por la secta "La familia", del asesino serial Charles Manson.