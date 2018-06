Colonia Dora vivió una jornada a pleno deporte

Fotos Los Juegos Deportivos Provinciales convocaron a estudiantes de Colonia Dora, Herrera, Icaño, Real Sayana, y Lugones.

Con la presencia del subsecretario de Deportes de la Provincia, Prof. Carlos Dapello, y de la intendente de Colonia Dora, Marcela Mansilla, se desarrollaron las competencias de los Juegos Deportivos Provinciales 2018, con la participación de colegios de todo el departamento Avellaneda.

La ceremonia de apertura se desarrolló en el salón de usos múltiples del Colegio Secundario José de San Martín, que contó también con la presencia del diputado provincial Juan Sequeira, la presidente del Concejo Deliberante, Analía Nallar; el secretario de Gobierno, Ramón Lencina, la concejal Esther Sarponti y el comisionado municipal de Lugones, Sergio Leguizamón.

Este acontecimiento deportivo movilizó a cientos de estudiantes provenientes de Icaño, Real Sayana, Herrera y Lugones que participaron en las diferentes categorías en voley, básquet y fútbol para ambos sexos.

Finalizada la jornada, resultaron ganadores: Colonia Dora en básquet masculino 3x3 sub 15 y en fútbol femenino sub 14 y masculino sub 16.

Icaño se consagró en voley sub 15; Real Sayana en el fútbol femenino categoría sub 16 y los chicos de Herrera en la categoría sub 14 del fútbol masculino.

Al referirse a esta nueva edición de los Judepro, la intendente de Colonia Dora expresó “su agradecimiento por la presencia del Prof. Dapello y el apoyo del Gobierno de la Provincia a la práctica de deportes en todos los rincones de Santiago del Estero, como parte de una política que tiene como objetivo romper las desigualdades y promover la práctica de diferentes disciplinas como un contribución a una mejor calidad de vida de las personas y para una mayor integración social”.