Financiamiento del FMI, condición necesaria, pero no suficiente para dejar atrás la crisis

10/06/2018 -

Hay un nuevo contexto externo para la Argentina (debido a las mayores tasas internacionales y al ascenso en la prima de riesgo país), que aumenta el tipo de cambio de equilibrio y no permitirá replicar la dinámica que tuvo el mercado cambiario hasta los últimos meses del 2017. El precio actual del dólar en términos de poder adquisitivo (TCR) resulta bastante más elevado al que tenía la divisa un año atrás (26%), un poco más alto que el de enero del 2016 (3% - salida del cepo) y muy parecido al de mediados del 2010. Para volver a tener la estabilidad cambiaria alcanzada en 2010 se necesitaría además de reducir considerablemente la demanda de dólares (menor atesoramiento y menor gasto en turismo), también mejorar sustancialmente el saldo de la Balanza Comercial. Así, la oferta de divisas pasaría a ser alimentada en gran parte por componentes más genuinos, acotando la dependencia de créditos externos e inversiones de portfolio. La evolución de las reservas del Banco Central y de las tasas de interés indicarían que el mercado cambiario aún no se ha equilibrado totalmente. Un acuerdo con el FMI que asegure el financiamiento tanto del déficit fiscal como de los vencimientos de la deuda sin duda serían muy importantes. Pero, al mismo tiempo el gobierno debería asegurarse que el déficit se reduzca al ritmo prometido, que se estire en el tiempo los vencimientos de Lebacs y se evite la tentación de volver a utilizar el dólar como ancla cambiaria A pesar de la relativa estabilidad alcanzada en la nueva cotización del dólar, la evolución de las reservas del Banco Central y de las tasas de interés indicarían que el mercado cambiario aún no se ha equilibrado totalmente.l

(*) Economista Fundación Mediterránea