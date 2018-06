Los comercios salen con promociones y descuentos para un festejo ajustado

10/06/2018 -

Los comercios santiagueños comenzaron a preparar sus ofertas y promociones de diferentes productos para el Día del Padre que se celebra el próximo domingo, en un contexto en el cual abundarán las ofertas y promociones ante la situación de caída en las ventas y en buena parte de la actividad económica a nivel nacional y provincial.

En este contexto, los negocios de la mayoría de los rubros introdujeron promociones y descuentos que en algunos casos alcanzan hasta el 60% por compras seleccionadas y de contado mientras que en otros, las deducciones llegan hasta el 40% con todos los medios de pago, tanto contado, como financiado. Televisores y electrónica Por ejemplo, diferentes casas de electrodomésticos promocionan entre 12, 25 y hasta 36 cuotas , en algunos casos sin interés en productos seleccionados de electrónica como smart TV y notebooks.

También en compras de contado, se ofrecen descuentos entre $400 a $1.300 en productos como celulares o afeitadoras. Precisamente, en afeitadoras, los descuentos por pagos de contado se ubican entre los $300 a $500 en algunos casos. Asimismo, por compras de contado, algunas casas de electrodomésticos promocionan televisores Smart TV desde 32 a 49 pulgadas con descuentos desde $600 a $2.500, ligados al Día del Padre pero también al inicio del mundial de Fútbol, la próxima semana.

Indumentaria

En tanto, una casa dedicada a la venta de ropa de hombres como Cardon ubicada sobre calle 9 de Julio al 200, ofrece descuentos en indumentaria masculina del 25% en la segunda unidad. Otra casa de ropa de hombres sobre la peatonal Tucumán, promociona sweaters desde los $699 a $999, con un descuento del 60% en la segunda prenda. También ofrece una deducción similar en pantalones de gabardina y de vestir, con ofertas que van desde los $899 a $1199, también con descuento del 60% en la segunda unidad. En camisas, desde $799 a $899 con un descuento similar si se llevan dos prendas. Lo mismo por ejemplo en chombas desde $499 con un 60% de descuento en la segunda unidad. En remeras, tienen stock desde $399 con un 60% de descuento si se llevan dos. Al combinarlas entre sí, la de menor valor es la que tiene el mayor descuento. En camperas, sacos y sobretodos, hay descuentos que van desde los $200 a $600. A su vez, Ana Lía Nuri, de Nuris Hombres, señaló: “Las pautas que tenemos para este Día del Padre, apuntan a un 20% de descuento con tarjetas de crédito, en 3 y 6 cuotas. Nosotros con anterioridad a la semana del Día del Padre, financiábamos en esos planes solo los jueves, viernes y sábado aprovechando el Ahora 3, 6 y 12, pero en esta semana sacrificamos un 7 u 8% aplicando el mismo plan en 3 y 6 cuotas”. Puntualizó que “tenemos una promoción del 40% de descuento en compras de contado y débito en productos seleccionados que no son oferta, sino que se ofrecen así a partir de un análisis del stock propio o sea que son marcas y productos importantes. Por ejemplo, hay camisas de La Dolfina, en todos los talles con el 40% de descuento de contado o débito.

Hay gran cantidad de sacos por ejemplo que van en esa promoción. Luego tenemos una promoción que por $1000 de compra, más $300 se lleva la camiseta del mundial, que no es la original pero es de muy buena calidad”. Zapatos y zapatillas Asimismo, en el rubro calzados, hay zapatillas de primera marca como Hush Puppies que van desde los $1.500 a los $1,790 según el modelo. Zapatos de vestir, desde los $2.700 y botas acordonadas desde los $2.590 o mochilas marca Grimoldi desse los $990. Otro negocio como Solís y Magallanes, realizaron un combo de ofertas en los cuales si se compran dos prendas, una tercera es gratis y si se llevan 2 prendas, la segunda de ellas es a mitad de precio. Desde una cadena de vaquerías, Gustavo Rafael, gerente del negocio comentó: “Nosotros estamos con tres promociones propias que son un jean y una remera, jean y buzo o jean y un par de zapatillas, con un 20% de descuento con todos los medios de pago. Son precios mucho más baratos que los de lista. También tenemos convenio con tarjeta Sol por ejemplo de hasta 10 cuotas a precio de contado”. Detalló: “Hemos apuntado todos los cañones a promocionar ofertas porque para nosotros es muy importante esta fecha. Con las ventas estamos un 11% arriba pero en unidades estaremos un 4% abajo. Lo bueno es que no hemos tocado los precios con el aumento del dólar, se mantienen como arrancó la temporada y en realidad, estamos tratando de que no se escapen ventas”. Perfumes Por su parte, Eugenia Basbús de Marybe perfumerías, comentó: “Estamos con importantes descuentos para los consumidores desde el 20 hasta el 40% en algunas cosas, pero la mayoría son entre un 20 y 30% con cualquier medio de pago”. Detalló por ejemplo que en la línea de imitaciones de perfumes, “el precio normal es $130 pero comprando 2 ó mas unidades, hay un 20% de descuento con lo cual cada fragancia queda en $104”. Agregó que en productos originales y de un valor intermedio como por ejemplo “un perfume Cristian Dior en tamaño grande, tiene un precio normal de $2.100, pero con la promoción queda en $1.440”. Asimismo, señaló que otro perfume de un tamaño chico como el de Kenzo, se ofrece en $990 cuando el precio normal es de $1320, un descuento superior a los $300. Agregó que otro perfume de calidad como un Ted Lapidus, por 30 ml, “está en $400, cuando esa fragancia estaba en $1100. Otro producto como un perfume de la marca Antonio Bandera, “de 50 ml con desodorante, cuesta $483” mientras que otra fragancia popular de la marca Stone, cuesta unos $290. Tortas, desayunos y picadas En tanto, Miguel Siufi, de la panadería Palau, señaló que “en el rubro de panaderías y pastelerías, el futbol va a tener una presencia especial por el Mundial y por ejemplo, por una tradicional bandeja de desayuno se puede pagar $300 por las que se ven en Facebook en la informalidd, o bien, se puede optar por bandejas más completas desde los $750 en comercios como el nuestro”. Además, “hay propuestas de picadas de manera tal que compartiendo el Día del Padre con amigos, puede haber picadas o meriendas además de las tradicionales tortas en las que una torta estándar costará unos $250 dependiendo el tamaño como para tener para distintos bolsillos”. Herramientas Otro rubro que no se queda atrás con sus ofertas es el de herramientas. De esta forma, varias ferreterías del rubro lanzaron ofertas de distintas maquinarias de mano como amoladoras, soldadoras, atornilladoras, taladros, pulidoras o zapatos de seguridad con precios de entre $1000 a $3.500.l