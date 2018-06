Hay productos de Precios Cuidados que faltan y otros están más caros de lo que figuran en el listado oficial

10/06/2018 - De un listado de 15 productos alimenticios infaltables en un hogar incluídos en Precios Cuidados, un 20% de ellos no se encuentran en las góndolas de algunos de los supermercados que comercializan estos artículos, tras ser incluídos en el programa por el Gobierno nacional, mientras que el resto sí se encuentra aunque en algunos casos, en cantidades reducidas. Entre esos 15 productos se encontraban el medallón de carne bovina de Paty x 4 unidades, el aceite mezcla Siglo de Oro por 900 cm3, el arroz largo fino Ala por 500 gramos, el café molido de 250 gramos Cabrales, la polenta Mágica de 500 gramos, el puré de tomate La Campagnola, de 520 gramos, la yerba mate Amanda de un kilogramo, la carne picada común, la salchicha IBC, la manzana comercial por un kilogramo, las galletitas de agua Mediatarde de 110 gramos, las galletitas Pepas Tia Maruca de 300 gramos, la leche entera larga vida La Lacteo y la manteca Tonadita por 200 gramos. Por ejemplo, un producto incluído en el programa como la carne vacuna picada común por un kilogramo a $63,23 está más cara que ese valor de referencia de los Precios Cuidados. En un supermercado céntrico, la ofrecen a $88,39 el kilogramo. A su vez, el kilogramo de carne vacuna picada especial, se consigue a un precio de $120. Por otra parte, la yerba mate Campo Amanda, por un kilogramo no se encuentra en las góndolas. Esta yerba, tenía un precio de $66,55 según el programa oficial. Pero en las góndolas, las que se muestran en los paquetes de kilogramo están por arriba de ese precio, entre $75 a $110. En tanto, otro artículo incluído en el programa oficial pero que también está ausente en las góndolas de algunos supermercados es el arroz largo fino Molino Ala de 500 gramos con el precio de referencia oficial marcado en el programa que es de $11,12. Sí se puede observar la presencia de este arroz, pero a un precio de $19,69 en paquete de 500 gramos. Otro producto que no se encuentra en las góndolas es la polenta Mágica por 500 gramos promocionada en el programa oficial a $23. En cambio, se ofrece por fuera del programa una primera marca como PrestoPronta por un kilogramo pero a $40. En tanto, también vale destacar que hay productos que los mismos supermercados ofrecen en promoción que ubican a esos precios por debajo de los del programa de referencia. Un ejemplo de ello es el caso de la leche fluída en envase tetra brik. El programa Precios Cuidados señala como referencia a la caja de un litro de la marca La Lacteo en $25,40. Pero algunos supermercados ofrecen también una segunda marca como Tregar, en promoción a un precio de $16 por unidad. l