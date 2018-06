CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Junio de 2018

10/06/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 KALLY’S MASHUP

17.45 SON COMO NIÑOS 2

19.00 CINE. ENCUENTRO EXPLOSIVO

20.00 MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. ENCUENTRO EXPLOSIVO (CONTINÚA)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 POR EL MUNDO MUNDIAL

23.30 BAKE OFF ARGENTINA, EL GRAN PASTELERO

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 MAURO LA PURA VERDAD

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO





CANAL 7

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 SÍ SOLO, SÍ

18.00 URBANAMENTE

19.00 LA ERA DE LA IMAGEN

CANAL 9

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 LA ROSA DE GUADALUPE

14.30 CON AMIGOS ASÍ

16.00 COMBATE

EL TRECE

10.00 CINE DE LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 PPT





CANAL14

12.30 EN VIAJE

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 POLIFONÍA

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 VIVA LA MÚSICA

21.00 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. VILLA MERCEDES

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 EL CLÁSICO: UNIÓN SANTIAGO. VS. ESTUDIANTES

CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO





PELÍCULAS

CINEMAX

12.33 LA COLONIA

02.16 EL INFORMANTE

05.24 DURO DE ESPIAR

07.00 LIGA DE LA JUSTICIA Y JÓVENES TITANES. UNIÓN EN ACCIÓN

08.34 LOS MUPPETS

10.32 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

13.05 EL PLANETA DEL TESORO

14.54 TODO ESTÁ PERDIDO

16.59 LA MOMIA REGRESA

19.26 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

22.00 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

23.44 PRIMICIA MORTAL





TNT

02.30 AMERICAN PIE. REENCUENTRO

04.20 PRISIONERA DEL ESPACIO

06.34 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

08.27 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

10.12 MALÉFICA

11.57 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN

14.38 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

17.27 VAN HELSING

19.53 300

22.00 LA CENICIENTA

23.58 EL LOBISTA

00.58 AMERICAN PIE. EL REENCUENTRO





TCM

00.04 MUERTOS DE MIEDO

02.04 TRES REYES

04.06 CRUISING

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.14 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.04 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.54 LA NIÑERA

08.19 LA NIÑERA

08.44 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

09.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.24 LA NIÑERA

10.49 LA NIÑERA

11.14 CASADOS CON HIJOS

11.39 JACK

13.44 DAÑO COLATERAL

15.45 ORO Y CENIZAS

17.40 LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

19.55 MUERTOS DE MIEDO

22.00 CHUCKY. MUÑECO DIABÓLICO 3

23.44 MUERTE SÚBITA





SPACE

02:42 CIUDAD SALVAJE

04:03 UNA EXTRAÑA ENTRE NOSOTROS

05:32 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 – 15 MIN

06:00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018 – 15 MIN

06:35 MANNY

08:21 HELLBOY II: EJÉRCITO DORADO

10:37 POMPEII: LA FURIA DEL VOLCÁN

12:36 EL HOMBRE DE ACERO

15:23 CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO

18:01 VENGANZA EN LA PRISIÓN

19:42 MAD MAX: FURIA EN EL CAMINO

22:00 AL FILO DEL MAÑANA





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

* EL 14 DE JUNIO, A LAS 21, “EL CÍRCULO”

* EL 21 DE JUNIO, A LAS 22. “COMO EL CULO”, CON GRAN ELENCO ENCABEZADO POR VÍCTOR

LAPLACE, GUSTAVO GARZÓN Y MIRIAM LANZONI.

* EL 15 DE JUNIO, A LAS 18, PIÑÓN FIJO.





CASA DEL BICENTENARIO (PARQUE AGUIRRE)

EL DOMINGO 24, A LAS 18, EN LOS RECITALES DE SADAIC SE PRESENTARÁ OSCAR MERCADO, CANTANTE ORIUNDO DE CLODOMIRA.





CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 15, A LAS 22, LISANDRO PAZ PRESENTARÁ “REVOLUCIONAR”.





SUNSTAR

OCEAN’S 8 : LAS

ESTAFADORAS (2D):

POLICIAL (+13 AÑOS)

HOY Y MAÑANA- 17:00 (Cast) 19:30

(Subt)

PESADILLA EN EL

INFIERNO (2D)

TERROR (+16 AÑOS)

HOY - 22:00 (Subt) 00:40 (Subt)

HAN SOLO: UNA HISTORIA

DE STAR WARS (3D):

CIENCIA FICCIÓN, AVENTURA (+13

AÑOS)

18:00 (Cast)

AVENGERS: INFINITY WAR

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 21:00 (Cast) 00:00 (Cast)

LUIS Y SUS AMIGOS DEL

ESPACIO (2D):

ANIMACIÓN (APT)

16:15 (Cast) 18:00 (Cast)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY- 19:45 (Cast) 22:15 (Sub) 00:45

(Sub)

ANIMAL (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

17:30 (Cast) 22:20 (Cast) 00:40

(Cast)

HURACÁN, CATEGORÍA 5

(2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 13/06 20:00 (Sub)

EL LEGADO DEL DIABLO

(2D):

TERROR (+16 AÑOS)

16:50 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (Sub)

00:45 (Sub)





HÍPER LIBERTAD

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 17:40 - 22:30

SUBTITULADO 2D: 22:40 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 19:00 - 22:10

LAS TRAVESURAS DE

PETER RABBIT ATP

CASTELLANO 2D 17:00

HURACÁN CATEGORÍA 5

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20

SUBTITULADO 2D 20:20 (JUEVES)

EL LEGADO DEL DIABLO

APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (JUEVES)

VENTA ANTICIPADA

LOS INCREÍBLES 2