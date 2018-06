Video | Las manos que elevaron el Cristo Redentor del Dulce

10/06/2018 -

“Monseñor Tato le hacía bromas a Delgado por su agnosticismo y lo alentaba a estar más con los santos. Le replicaba que desde niño había estado entreverado con ellos, porque su padre trabajaba en obras de iglesias y le tocaba restaurar las imágenes dañadas. Además, era admirador de la vida de los santos y sobre todo de la de Jesús: ‘Si en Santiago hubiera cerros, usted haría un Cristo’, dijo el obispo Tato. ‘Y por qué no?’, contestó el escultor”.

Así recordaba en EL LIBERAL el Arq. Roberto Rafael Delgado (Suplemento especial Santiago Inédito, páginas 5 y 6, 25 de julio de 2003) el genio de su padre, el escultor Roberto Delgado, quien tantas obras le dejara a Santiago del Estero, pero que indudablemente se destaca por el monumental

“Cristo de la Costanera”, como comúnmente se lo llama por estos tiempos, cuando apenas faltan 3 años para su cincuentenario, aunque la realidad indica que nació con el nombre de Redentor del Dulce, en diciembre de 1971.

Acerca de su genialidad, relata Roberto Rafael que su padre intercambiaba ideas con monseñor Tato sobre la escultura, cuando éste le pregunta “en qué cerro lo va a poner: en Guasayán o en Ojo de Agua, porque los Redentores se colocan en las alturas”.

“Meditando sobre los cerros -continúa el arquitecto-, no encontraba respuestas, entonces invirtió el enfoque a la manera científica: si no hay cerros, ¿qué hay? Éstos no son una característica geográfica de Santiago, aquí todo es seco. ¿Dónde vive la gente? Donde hay agua. ¿Dónde hay agua? En los ríos y bañados. Este sencillo análisis volvió a despertar la inspiración de Delgado. ‘Cristo y el agua, qué hermosos símbolos’, se contestó el escultor”.

Ese mismo genio es resaltado con profunda admiración una y otra vez por don Raúl Ángel Valladares (86 años), quien por entonces era jefe del Departamento de Arquitectura, un Maestro Mayor de Obra que tuvo a su cargo la cuadrilla de empleados municipales que construyeron con ladrillo y cemento la estructura sobre la que reposa la gran obra del maestro Delgado.

“Lo hicimos con mano de obra de la Municipalidad, con los albañiles que yo tenía ahí en el epartamento”, reveló con naturalidad aunque también dejando deslizar el orgullo por haber participado de aquella obra emblemática de la ciudad.

Además, otras figuras tomaron intervención en dichos trabajos. “En ese momento estaba de intendente el escribano Ábalos; el secretario de Obras Públicas era el Ing. Tomás Lucio, mi gran amigo”, según recordó don Valladares.

Delgado hijo, por su cuenta, en la mencionada publicación por el 450º aniversario, añade en la escena al arquitecto “Vitín” González, secundando al escultor.

Mucha planificación

Los trabajos se iniciaron “los primeros días de noviembre” especifica el hijo del artista, pero previamente señala que hubo mucha planificación: “Más de un año estudió los detalles en maquetas y bocetos, no era afecto a dejar nada imprevisto. La estructura la haría de mampostería de ladrillos con losas de hormigón armado a alturas regulares y una terminación de mármol reconstituido (marmolina y cemento blanco)”.

Espigón

También relata cómo se planteó la obra: “Detalló el proyecto: la estatua estaría sobre un espigón de la costanera y con esto se solucionaba el problema de los cimientos, lo que abarataba los costos de los materiales que aportaba la municipalidad, ya que la ejecución era gratuita por parte del escultor”.

El Cristo saliendo del río Dulce, como fuente de vida y con el brazo levantado bendiciendo la ciudad era el argumento básico para la imagen”.