FÚNEBRES | 10 de Junio de 2018

10/06/2018 -

José Alejandro Quinteros (La Banda)

Juan Felipe Santillán

Germán de Jesús Trejo

Elsie Dolly Romero

Aldo Clemente Ledesma (Clodomira)

María Estela Miranda

Hugo Benjamín Martínez

Palmira Adela Jugo

Leodovina Cajal (La Banda)

Ismael Segundo Coronel (La Banda)

FARIZÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 5/6/18|. Señor que vienes a nosotros con el resplandor divino, disipa las sombras de la muerte y admite en la abundancia de la luz eterna sobre nuestro amigo Miguel. Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Cristina, Negra, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JUGO, PALMIRA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus hijos Marta, Carmen, Demetrio, Martina, Darío, Leticia, Avi, sus nietos e hijos políticos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Huya Pujio. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizaddo POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LEDESMA, LILIANA NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Su tía María Luisa, hijos y nietos, acompañan y participan en este dolor, a sus hermanos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Su esposo Ricardo Paz, sus hijos Yésica, Romina, Corina; nietos Lara, Benicio y demás fliares. part. su fallec. sus restos fueron inhum. a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. SERV. Hamburgo Cia. de Seguros - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SANTILLÁN, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus hijas Raquel y Ramona, h.pol. Diego y familia Bruchman, sus restos fueron Inhumados ayer en el Cementerio la Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SANTILLÁN, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Señor dale el descanso y brille para él la luz que no tiene fin. Sus hermanos Gabriela, Mercedes, Pelagio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en s querida memoria.

TREJO, GERMÁN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus hermanos, Segundo, Francisco, Ramón, Rosa y Osvaldo, sobrinos, sobrinos nietos, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cemeneterio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Helmut, Sarita , Shirly y Daniel Thumann acompañan en estos tristes momentos a Anita, Gabriela, Alejandro, Francisco y sus respectivas familias, ante la pérdida del esposo, padre y abuelo ejemplar. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Marta, Eduardo, Negro (a), Lucía , Inés y Juan José Pellicer Yocca y sus respectivas familias acompañan a Anita y a su querida familia en estos momentos de tanta tristeza. Ruegan oraciones en su querida memoria.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Antonio Enrique Kinen y Marta Terrera, participan con dolor el fallecimiento del papá de sus queridos amigos Francisco, Alejandro y Gabriela. Acompañan a demás familiares en este triste momento.

CAJAL, LEODOVINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Sus hijos, hijos pol. y nietos partic. su fallec. sus restos seran inhumados hoy a las 10,30 hs. en el cementerio de Chauchillas Dto. Rio Hondo.SERVICIO IOSEP-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

CORONEL, ISMAEL SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Su esposa Teresita Sánchez, sus hijos Roxana, Julieta, Analia, Franco, Zulma, José, Jorge Luis, Gustavo, H. pol nietos, Facundo, Gonzalo, Maxi, Victoria, Angel, Isabella y Mia, sus restos seran inhumados hoy 15:00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

GUTIÉRREZ, CRESENCIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Médicos, paramédicos y personal del Sanatorio 9 de Julio S.A participan con dolor el fallecimiento del padre de su amiga y empleada Mabel. Ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, CRESENCIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Los compañeros de administración del Sanatorio 9 de Julio de su hija Mabel, Sara, Teté, Claudia, Juanita, Betty, Luis, Adriana, Ana y Romina participan con dolor. Ruegan oraciones en su memoria

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Con tu partida nos dejas el mas profundo dolor. Gracias por haber sido lo mejor. Danos fuerza para seguir. Descanso en paz y que brille para vos la luz que no tiene fin. Te amamos y te amaremos por siempre. Su esposa Mariel, sus hijos Gabriel, Claudia y Benjamín. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Su esposa María Elizabeth Scrimini, sus hijos Gabriel, Claudia y Benjamín; hijos pol. Pilar y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del sol. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Adorado hermano, tío y papá Huguito, cuanto duele despedirte a vos que nos haz colmado de amor, que llenaste nuestras vidas de luz y que te empezaste en pintarnos el mundo de colores, para que no nos duela ninguna ausencia y participemos a cada instante de esa fiesta que llevabas a donde ibas y se desboldabas hasta en tu mirada y tu sonrisa. Sembraste un amor gigante que va a durar toda nuestra vida. Te vamos a extrañar siempre, besos al cielo. Su hermana Graciela Martínez y sus sobrinos Luciana y Matías Romero Martínez.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Su prima política Marina Tomat, sus sobrinos Gabriel Cerioni y frlia; Juan Carlos Cerioni y flia; y Mauricio Cerioni, participan con profundo dolor su fallecimiento Elevan oracioones en su querida memorio.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". (Sal. 23.1) Querido primo, junto a un coro de ángeles, el Señor te recibe, en su Mansión Celestial descansa en paz, eternamente vivirás más allá del sol. Sus primos hermanos Mary Martínez, Mario Rojas y familia.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Su tía Lilí, sus primos Bibi, Carmen, Guillermo y Alicia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Sus tíos Camilo Nasif, su esposa Pocha, sus primos Ariel y Laura participan su fallecimiento, acompañan a su hermana Graciela, hijos y demás familiares en estos momentos de dolor.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Querido Hugo, con mucho dolor te despedimos. Su prima Gricelda Fernández de Greco e hijos que Dios te de el descanso eterno y consuelo para tu familia.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. "Descansa en paz hermano querido''. Siempre juntos en las buenas y en las malas''. Susi Cerioni y Mangui Scaglioni, sus hijos Shirley y Cristián Egea; Carolina y Mauro Scaglioni, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruean oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Compañeros de la secundaria acompañan en este profundo dolor a su hija Claudia. Elevan oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. "Que el Señor lo cubra con su manto de Misericordia y gracia. Que brille para él la luz que no tiene fin''. Walter Toloza, Stella Maris Gallego, sus hijas Joela, Antonella y Anabella, participan y acompañan en su dolor a sus familiares. Elevando oraciones en su memoria y una pronta resignación para su familia.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Comisión Directiva del Club Social La Banda, participa y acompaña en este triste momento a sus familiares. Rogando al Señor le dé el descanso eterno a su alma.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Héctor H. Cerioni y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando una oración en su querida memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. José Luis Cerioni y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Omar Jaimez y flia, participan con mucho dolor tan irreparable pérdida del amigo Hugo. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Lic. Maria Elvira Paz, participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex compañero de trabajo y acompaña a su flia. en este dificil trance que les toca vivir.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Compañeros de promoción 76 de su esposa Mariel, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a ella y a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Nélida del Carmen e hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Cristian Oliva y familia participan el fallecimiento de su amigo y acompañan a sus familiares en estos momentos de profundo dolor.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Hugo Gómez, Florencia Alegre y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de profundo dolor.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Chiqui Vaulet, su esposo Carlos Barrio y sus hijos participan con dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Graciela y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. CPN Juan Manuel Beltramino, su esposa CPN María Inés López Moreno, Ana, Sebastián y Alejandro Beltramino participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Carlos Catálfamo y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. "Alégrate siervo bueno y fiel... entra en el gozo de tu Señor". (Mateo 25,21). Alicia Giampaoli de Villalba, sus hijos Cecilia, Adriana, Pablo y su nieto Agustín despiden con dolor a Hugo, a quién siempre recordarán con cariño y acompañan con oraciones a toda su querida familia.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. "Señor ya está ante ti, dale el descanso eterno, que brille para él la luz que no tiene fin''. Liva de Scaglioni y Rubén Scaglioni y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. "Caminante no hagas ruido que Hugo se ha dormido en los brazos del Señor". Acompañamos en el dolor a su hermana, hijos y sobrinos. José Camacho, Dora Fernández, Sergio, Mariné, Rafa y Hernán Camacho. Elevan oraciones en su memoria.

QUINTEROS, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus hijas Lourdes y Florencia, sus hermanos Sonia, Gabriela, Cristian, Mirta y Franco, su madre Mirta Quinteros, Amigos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Jardín del Sol, cob. Obra Social Municipal. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

QUINTEROS, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Tu recuerdo estará vivo cada día en nuestros corazones, ahora descansas en paz". Tus compañeros de trabajo: Adriana, Aldana, Eleonora, Gabriela, Laly, Romina y Juan Carlos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

QUINTEROS, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Lo que importa, es cuanto amor ponemos en el trabajo que realizamos". Dr. Diego Brunet, amigos y compañeros de trabajo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

QUINTEROS, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltaría una gota. Gracias por todo. María Gabriela Belizán, Lourdes y Guadalupe Medina, y Facundo Baleija participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

QUINTEROS, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Escribano Oscar Luis Karam y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

QUINTEROS, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Escribanía Karam y empleados participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Su esposa Miriam Achem, sus hijos Exequiel, Emilce, Luciano, hijos pol. Gabriela, Yanis; nietos Valentina, Luca, solana, Josefina part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Esperanza (Clodomira). ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Con la confianza de ser hijos tuyos encomendamos va este ser querido al lugar de gozo que no tiene fin". Sus hijos Exequiel, Emilse y Luciano; sus nueras Gabi y Jani, sus nietos Valentina, Lucas y Josefina participan con inmenso dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Yola, sus sobrinos Hugo, Mario y Karina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Señor; ya está en tu presencia, recíbelo en tu reino y dale la paz y felicidad que solo tu das". Sus primos Pedro y Betty, sobrinos Lucky, José y sus respectivas flias.participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Su sobrino Negro, Marcia Chávez, Pablo, Juan Ledesma y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Que Jesús y su Divina Misericordia te den el descanso eterno". Mirian Achem participa con gran dolor su inesperada partida al Reino Celestial y que sus restos fueron sepultados en Clodomira.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Yo soy la resurrección y la vida quién cree en Mi vivirá eternamente". Nilder Achem y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Que el Señor te tenga en la gloria y que brille para tí la luz que no tiene fin". Vanina Rucheli, Victor Hugo Hidalgo y flia. participan con inmenso dolor su fallecimiento.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia". Alberto Achem, Maria Rosa Smderle, sus hijos y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Gracias tio Aldo por tu presencia, por tus detalles en momentos importantes de nuestras vidas,en nuestro corazón siempre". Dany y Lily Rigo y sus respectivas flias. participan con gran dolor su fallecimiento.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Aída Toloza, su madre Casilda Galván siempre agradecerán su generosa solidaridad a nivel laboral y afectivo. Que en paz descanse y que sus restos fueron sepultados ayer en Clodomira.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Luis Rojas y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo y ex-compañero bancario. Elevan una oración en su memoria.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Mario Grimaldi, su esposa Irma, sus hijos Maira, Fiorella y Marito participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su compañera Rosi, y su hijo Cristofer participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Hugo Grimaldi, Adriana Maldonado y Uguito Grimaldi participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. La Promoción 1970 del Colegio N° 8 de Clodomira: Ricardo Rigo, Aida Toloza, Nicolás Alegre, Dumi Vildoza, Víctor Chazarreta, Musi Juan, Carlos Mansilla, Teresa Oviedo, Lidia Barrionuevo, Miriam Achem, Graciela Senillani, Ada Castillo participan con gran dolor el fallecimiento del compañero Aldo y acompañan a su flia. en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Dora María Achem y Gladis Margarita Achem acompañan a sus sobrinos Exequiel, Emilse, Luciano y Miriana la madre de sus hijos, en este momento tan doloroso y ruegan por el eterno descanso de su alma.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus amigos de toda la vida: Nicolás Alegre, Olga Gallegos, hijos Nicolás Alberto, Natalia Evangelina y Juan Ignacio Alegre participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Su compañero y amigo Victor Chazarreta y flia. y sus hermanas Elba y Chochi participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Tu hermano en el afecto Dumi Vildoza, sus hijas y sus respectivas familias; Pocha y Rudi Vildoza y flia. participan con profundo dolor su inesperado fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en Clodomira.

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus entrañables amigos Carlos Correa, Rubén Molina y sus respectivas flias participan con inmenso dolor su fallecimiento. Elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma.

LEMOINE, EDUARDO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/18|. Emilio Murad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEREA VDA. DE VALSAGNA, LUCÍA ESTER (q.e.p.d) Fallecíó en Tucumán el 06/6/18|. Sara Fiad de Herrera e hijos: José Ramón, Isabel, Graciela, María Mercedes y Fray Juan José participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Norma y demás familiares con sentido pésame. Sus restos fueron inhumados en la localidad de Sumampa.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Marilín Santillán y familia; Elena Bondaruk de Santillán y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de Fanny, acompañándola a ella y toda su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. CPN. Juan D. B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Que brille para ella la Luz que no tiene fin" "Chicha" Corbalán, San Juan, e hijos; Carmen, Carlos, Mario y Alejandra Cansinos amigos de toda la vida de la familia lamentan su partida y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Joaquín López y Romina Arias y Amelia López Arias participan su fallecimiento acompañan a Marlene y demás familiares en el dolor y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Raimundo Romero y Raúl Romero y sus respectivas familias Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Directivos socios y afiliados de la Asociación de Productores Rurales y Afines (APRA), participan con dolor su fallecimiento t ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. La comunidad educativa de la Escuela N° 396 "Manuel López Rodríguez" de Loaj, Robles y las ex docentes Irma Buena de Gerez y Marta Jerez de López participan su fallecimiento y acompañan a su esposo "Pichón", hijos y demás familiares en este triste momento.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Sus vecinos Nené López, su esposa Marta Jerez y sus hijos Joaquín y Romina y su nieta Amelia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La comunidad educativa del colegio San Isidro Labrador de la ciudad de Forres participa con profunda tristeza y acompaña a en el fallecimiento de la hermana de la vicerrectora Prof. Claudia Ríos y hermana política del rector Prof. Hugo Garavaglia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Señor todopoderoso, cúbrela con tu manto de luz y dale la paz eterna". Sus amigos y amigos de la familia Luis Navarro, su esposa Anabel Manzano y su hijo Rodrigo, participa con dolor su fallecimiento y levan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "No llores por mí, no se dejen dominar por la tristeza, mi amor seguirá encendido en vuestros corazones". Su madre Fanny del Carmen, sus hermanas Fanny, Liliana y Claudia, hermanos políticos y sobrinos, participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su amada memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, sus hijas Mariángeles Karina e Yris Bettiana Rafael y sus nietos Gonzalo y Martin, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Mariángeles Karina Rafael y sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Dr. Jorge A. Drube y flia., acompañan con profundo dolor su fallecimiento en este difícil momento para su flia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. José Luis Cazzaniga y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta cristiana resignación de toda la familia.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Con gran pesar participan su fallecimiento Lita y Ricardo Sambade y sus hijos Raúl, Nena y Juan José. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Profesora María Cristina Ibarra de SuÁrez, participa su fallecimiento y acompaña a sus hermanos Claudia y Hugo Garavaglia en estos momentos de dolor.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Lolo Suárez, María Cristina Ibarra de Suárez, sus hijos Dr. Lucio Ricardo y familia y Francis María y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo para toda su familia.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Germán Fernández su esposa Marisa Castillo, y sus hijos Sabrina, Fabián, e Irina, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Gabriel Castillo, esposa e hijos Nilda, Sandra, Marisa, Nora y Cristian y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. "Señor, recíbela n tus brazos y dale el descanso eterno". Dr. Diego Villareal, técnicos y administrativos del laboratorio de Sanatorio Integral, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Te fuiste inesperadamente dejando nuestros corazones destrozados da resignación y fuerza a tus familiares ante semejante dolor. Mirta Noemí Salto y flia y Santiago y Micaela Rosselli, con profundo pesar participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. La Asociación Norte de Taekwondo, participa con inmenso dolor su inesperada partida y eleva oraciones en su memoria y por la pronta resignación de su familia y todos quienes la conocimos.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Gustavo Santillán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento rogando oraciones en su memoria y para que, en este descanso eterno, el Señor la tenga su lado como nosotros en el corazón.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. José María Milanesio y familia y Walter Milanesio y familia Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Luis E. Chemez su esposa Roxana Águila y sus hijos Jessica Shadya, Maximiliano y Enrique participan su fallecimiento, acompañan a toda su familia en el dolor y elevan una oración en su memoria rogando por su eterno descanso.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Roberto Pérez, sus hijos Andrés y Roberto y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia en el dolor, rogando una oración en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. José Salvador Águila, su esposa Elsa y sus hijas Roxana, Liz, Cristina, Carina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Berta Corbalán de Chemez, sus hijos Luis Enrique, Angelina Alicia y Gustavo Fabián y cada una de sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Mirta Mabel Eleán, Glady Eleán de Salomón y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a todos sus fliares.ruegan oracion en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Jesús Ahuat de Baleija, sus hijos José, Rolando, Cecilia y Marineala y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Gustavo Chemez, su esposa María Jóse Closas, sus hijos Marcelo, Isaac y Nahyma participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

RÍOS DE LLUGDAR, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Omar Blázquez, Tere Luna, sus hijos Pablo y Ani; Mile y Salvi participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO, RAMÓN CANDELARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/09|. "No he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanza. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, seré la brisa que besará sus rostros, seré un recuerdo dulce que asista a su memoria, seré una página bonita de su historia. Perdón a todos, tomé únicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles… No estoy muerto, solo me fui antes". Su esposa Amalia Amante, sus hijos María Mercedes, Fernando, María Laura Carrizo, su hija policía Valeria Campitelli y sus nietos Federico, Josefina, Quetzal, Pachi, Mateo, Pilar, Máximo, Lorenzo, Guillermina y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, para recordar un año más de su partida.

FARIZÁN, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 5/6/18|. Los días perecen transcurrir rápido pero hay momentos en los que me resisto y ciento que nunca podre aceptar tu pronta partida al cielo cuídame desde allá. Te amamos y extrañamos. su esposa Graciela Westberg, sus hijas Nair y Lorena Farizan y sus respectivas flias. invitan a la misa que se oficiara hoy a las 19,30 en el Santuario Nuestra Señora de Loreto.

IBÁÑEZ, EMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/18|. Sus hijas Marta, María, Sonia, Teresita, hijos pol. José, César y Juan; nietos Enzo, Cecilia, Jorge, María Edith, Camila, Anahí, Esteban, Luciana, María José y bisnietos Benjamín, Jesús, Lourdes, Valentina, Milena y Gaby invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San Roque, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MORENO, ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Sus hijos Isabel, Ángel, Daniel, Mario, Andrea y Patricia y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 19.30 hs en la parroquia Ntra. Sra. del Pilar. Con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SÁNDEZ DE ADAUTO, GILDA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/17|. Así... con la misma fuerza, con el recuerdo intacto de tu belleza, de tu bondad, de tu fortaleza y tu amor... Así... sigues presente en el corazón, en la mente y en la vida de los que te amaron y te siguen amando. Amada esposa, amada madre, y abuela. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su esposo César Adauto, sus hijos César, Gabi, marcela y Pedro; nietos, nueras y yernos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Virgen del Valle, con motivo de cumplirse seis meses de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, HÉCTOR PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/18|. Querido Cacho: Esposo, padre, "Tata'' como te decía tu nieta. Hoy ya se cumple un mes desde tu ausencia física. Nada mitgará el dolor y tristeza que nos causa tu inesperada partida, pero sabemos con certeza que en el cielo gozarás de la Misericordia de Dios. Nos queda recordar el gran ser humano que fuiste, solidario, con una moral y honestidad inquebrantable. Vivirás eternamente en nuestros corazones. ¡ Cuánto te extrañamos... Tu esposa Ana, tu hija Belén, tu nieta María Grazia y tu hijo político Fernando, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

COSTA, MARIO ALFREDO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/17|. Tus hijos del corazón: Viviana Abdulajad, Esteban y Zamira Gonzales invitan a la misa en su recordación, a realizarse hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda.