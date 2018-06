"Las mujeres arriesgan su vida y encima terminan con un prontuario"

Fotos CRÍTICA. El Dr. Leandro Gamba sostuvo que la población femenina con menores recursos practica aborto "en condiciones espantosas".

10/06/2018 -

"Hace más de cuarenta años que estudié medicina y sigo defendiendo la vida, pero eso no quiere decir que esté en contra de la despenalización del aborto, porque todos tienen que saber que estas prácticas existen y se realizan muchas", resaltó a EL LIBERAL, el director médico del Cepsi, Dr. Leandro Gamba.

Dijo que esta discusión "no debe dividir a la sociedad, ya que en la Argentina está aprobado el aborto en determinadas circunstancias: en casos de violaciones, o de personas que sean discapacitadas, pero el Estado no está garantizando total y absolutamente que esas personas puedan acceder a un aborto adecuado e institucionalmente, cuando legalmente no hay ningún tipo de problema".

Ahondó: "Lamentablemente las poblaciones más vulnerables que son las de menores recursos, lo hacen en condiciones espantosas y clandestinamente. Encima, llegan enfermas al hospital o con secuelas de ese aborto clandestino que han hecho, y hasta pueden ir presas. Por lo tanto, salen del hospital arriesgando su vida y encima con un prontuario. La situación de las mujeres en estado vulnerable es altísima, y es una exposición espantosa de destrato y maltrato por todo el sistema sanitario hacia ellas".

Gamba recordó que "hace poco en Santiago, hubo un caso de una chica de cerca de 13 años que fue violada y se le negó un aborto. En casos así, hay que ir a la Justicia para que el juez autorice, y se pierdan muchas semanas y los riesgos de las criaturas son mayores".

El profesional reveló como "un problema sanitario severo" que "cerca de 20 mujeres santiagueñas mueren por abortos clandestinos al año, y no es un dato menor. Lo que estamos defendiendo es la despenalización del aborto, que significa que una mujer toma la decisión dolorosísima que no quiere continuar el embarazo, y si se realiza, no hay forma de hacerla volver atrás. Y ahí que es cuando uno debe darle las condiciones óptimas para que pueda cumplir ese deseo íntimo, y no exista ningún tipo de riesgo y mucho menos vaya presa".

Insistió que con el proyecto que se discutirá en el Congreso "no se quiere otra cosa que bajar el número de muertes de las madres. "Salvar a las dos vidas", es un error conceptual. Hasta las doce semanas hay óvulos, espermatozoides y un grupo de células. Si se mata una ameba, no se mata la vida, es un cumulo de células. El concepto de persona aparece mucho después de las doce semanas, cuando se demuestra que puede sentir, y ahí es discutible de otra manera".

Por otra parte, defendió la importancia de "acompañar desde el Estado mediante la educación sexual integral en las escuelas, y hacer una fuerte campaña de educación sexual integral, mantener el programa de fertilización asistida, el programa de planificación familiar, que no falten anticonceptivos en las Upas y hospitales, y la gente tenga acceso a esto para bajar el número de embarazos".

"No me corran de la vaina, de que hay que defender la vida, porque a la vida la defiendo desde hace más de cuarenta años, y bajo cualquier circunstancia", concluyó el médico.