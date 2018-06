Médicos de Santiago fundamentan sus posiciones a favor y en contra del aborto

10/06/2018 -

El proyecto de despenalización del aborto que se debatirá el próximo miércoles 13 en una sesión histórica en el recinto de la Cámara de Diputados

de la Nación, generó desde hace un tiempo, fuertes posiciones encontradas entre sectores sociales diversos, donde opiniones a favor y en contra

superaron las ideologías y dividieron las posturas. En esta nota especial, EL LIBERAL reunió a dos profesionales médicos para analizar la temática

desde el punto de vista de las ciencias de la salud, y los principales retos que debe asumir tanto el Estado (nacional y provincial) como la sociedad

toda para entender un problema que es cada vez más complejo e involucra a todas las personas en su conjunto.





"Las mujeres arriesgan su vida y encima terminan con un prontuario"

"Hace más de cuarenta años que estudié medicina y sigo defendiendo la vida, pero eso no quiere decir que esté en contra de la despenalización del aborto, porque todos tienen que saber que estas prácticas existen y se realizan muchas", resaltó a EL LIBERAL, el director médico del Cepsi, Dr. Leandro Gamba.

Dijo que esta discusión "no debe dividir a la sociedad, ya que en la Argentina está aprobado el aborto en determinadas circunstancias: en casos de violaciones, o de personas que sean discapacitadas, pero el Estado no está garantizando total y absolutamente que esas personas puedan acceder a un aborto adecuado e institucionalmente, cuando legalmente no hay ningún tipo de problema".

Ahondó: "Lamentablemente las poblaciones más vulnerables que son las de menores recursos, lo hacen en condiciones espantosas y clandestinamente. Encima, llegan enfermas al hospital o con secuelas de ese aborto clandestino que han hecho, y hasta pueden ir presas. Por lo tanto, salen del hospital arriesgando su vida y encima con un prontuario. La situación de las mujeres en estado vulnerable es altísima, y es una exposición espantosa de destrato y maltrato por todo el sistema sanitario hacia ellas".

Gamba recordó que "hace poco en Santiago, hubo un caso de una chica de cerca de 13 años que fue violada y se le negó un aborto. En casos así, hay que ir a la Justicia para que el juez autorice, y se pierdan muchas semanas y los riesgos de las criaturas son mayores".

El profesional reveló como "un problema sanitario severo" que "cerca de 20 mujeres santiagueñas mueren por abortos clandestinos al año, y no es un dato menor. Lo que estamos defendiendo es la despenalización del aborto, que significa que una mujer toma la decisión dolorosísima que no quiere continuar el embarazo, y si se realiza, no hay forma de hacerla volver atrás. Y ahí que es cuando uno debe darle las condiciones óptimas para que pueda cumplir ese deseo íntimo, y no exista ningún tipo de riesgo y mucho menos vaya presa".

Insistió que con el proyecto que se discutirá en el Congreso "no se quiere otra cosa que bajar el número de muertes de las madres. "Salvar a las dos vidas", es un error conceptual. Hasta las doce semanas hay óvulos, espermatozoides y un grupo de células. Si se mata una ameba, no se mata la vida, es un cumulo de células. El concepto de persona aparece mucho después de las doce semanas, cuando se demuestra que puede sentir, y ahí es discutible de otra manera".

Por otra parte, defendió la importancia de "acompañar desde el Estado mediante la educación sexual integral en las escuelas, y hacer una fuerte campaña de educación sexual integral, mantener el programa de fertilización asistida, el programa de planificación familiar, que no falten anticonceptivos en las Upas y hospitales, y la gente tenga acceso a esto para bajar el número de embarazos".

"No me corran de la vaina, de que hay que defender la vida, porque a la vida la defiendo desde hace más de cuarenta años, y bajo cualquier circunstancia", concluyó el médico.









"La vida humana comienza desde la concepción y nadie puede negar ello"

La Dra. Mara Garnica, médica pediatra y forense, miembro del Cideprof (Centro de Investigaciones de la Problemática Familiar), aseguró tajantemente: "No existe, bajo ningún criterio situación alguna que nos obligue a elegir entre quién tiene derecho a vivir y quién a morir".

"En manifestación de los médicos de Santiago del Estero, quienes desde el inicio de nuestra profesión juramos defender la vida en nuestro ‘Juramento Hipocrático’ queremos expresar nuestra rotunda posición de defender la vida del niño por nacer como la de la madre que cuida a su niño en su vientre", resaltó la profesional, en diálogo con EL LIBERAL.

"¿Será que un niño con Síndrome de Down no tiene derecho a desarrollarse, a dar y a recibir amor? ¿Un niño con espina bífida deberá morir por tener una malformación, que hoy se opera y permite una vida normal?", se preguntó la profesional.

"Díganselo a las familias de los miles de niños que hoy son amados y que a pesar de su patología son seres felices y plenos, que estudian, van a la escuela y participan de nuestra sociedad. Porque Argentina somos todos. Hoy estamos ante un momento histórico, y no podemos ser indiferentes", subrayó.

"Nosotros los médicos no vamos a ser tibios ni silenciosos. Vamos a manifestar fuertemente nuestra postura, aún cuando parezca que unos pocos pueden decidir por los millones que queremos que vivan los dos. Esta ley que ahora va al Congreso para ser tratada por los legisladores, aprueba el aborto de niños, por ejemplo con estas patologías que he mencionado", resaltó, mediante un escrito al que tituló "Manifiesto Médico por la Vida".

La Dra. Garnica prosiguió en sus fundamentos, señalando que "científica y biológicamente la vida humana comienza desde la concepción y nadie puede negar ello. ¿Quién se atreve a negar que desde la unión del óvulo y el espermatozoide ya hay un ser humano, diferente genéticamente de su madre y su padre? La Academia Nacional de Medicina en su declaración del 30 de septiembre del 2010 lo expresa taxativamente".

Consideró asimismo que "la salud pública argentina necesita de propuestas que cuiden al niño y a la madre, la obligación médica es salvar las dos vidas, nada bueno puede derivarse de una sociedad que elige la muerte como solución".

"Quiero destacar la maravillosa unión que vivimos los miles de médicos de nuestra querida Argentina, que día a día nos organizamos en todas las provincias para manifestarnos a favor de la vida mediante comunicados a la prensa, marchas, manifiestos todos con el único fin de defender las dos vidas", concluyó Garnica.