Para Etchevehere, el préstamo obtenido financiará "la política gradualista"

Fotos FUNCIONARIO. Etchevehere, ministro de Agroindustria.

10/06/2018 -

El ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, sostuvo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 50.000 millones permitirá financiar "la política gradualista del Gobierno" y remarcó que "hay que dar muestras de austeridad" y bajar el déficit fiscal y la inflación. "El acuerdo con el FMI para tener el financiamiento suficiente para continuar con la política gradualista del Gobierno, sobre todo poniendo énfasis en que no sufran los más desprotegidos y que el país siga creciendo como lo viene haciendo en los últimos 7 trimestres y se pueda desarrollar", indicó. Sin embargo, remarcó que "como bien sabemos en el campo, no hay soluciones mágicas. Para que Argentina salga adelante, todos tenemos que trabajar y dar muestras de austeridad. hay que bajar el déficit, que va a ser lo que baje la inflación. Estamos poniendo todo el énfasis para poder disminuirlo e ir a una situación de normalidad". Respecto a la siembra de trigo, que comenzó días atrás y ya lleva un progreso del 20% sobre las 6,1 millones de hectáreas previstas para el cultivo, sostuvo que "a partir de las lluvias y el buen precio de enero de ese cultivo hace prever una buena cosecha".