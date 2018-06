Natalia Vera volvió feliz y recibió todo el afecto de su gente

Fotos RECONFORTANTE. Natalia Vera compartió mates y largas charlas con familiares y amigos en la tarde de ayer.

Natalia Vera volvió de Colombia con dos medallas y ayer se reunió con familiares y amigos en la ciudad de Beltrán, donde recibió todo el afecto.

"Estoy muy contenta. Al principio estaba un poco mal, porque había llegado sin avisarles, pero en realidad era porque tenía fiebre y estaba cansada de tanto viajar. Por otro lado, iba a volver el lunes a Santiago, pero se me ha adelantado el viaje", comentó la pedalista beltranense, que ganó medallas de plata y bronce en los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018.

Natalia se mostró conforme con los resultados obtenidos. "Colombia es un país que está muy avanzado en ciclismo. Estábamos viendo con mi entrenador por el tema de los tiempos, porque mi categoría y lo que yo estoy haciendo es marca y tiempo. Obviamente sabemos que Marta Bayona es campeona del mundo y muchas de las otras son subcampeonas del mundo o han participado en juegos olímpicos anteriores. Sabía que no iba a ser fácil. La idea era competir y dar lo que tenía y lo que había preparado. La medalla era algo que lo iba a buscar, sea de plata o de bronce. Sabía que podía estar en el podio, pero no en qué lugar. Y a la medalla de bronce la verdad que no me la esperaba. Ha costado mucho sacrificio. Los nervios me traicionaron un poco, pero hemos podido llevar adelante. Estoy muy contenta y muy feliz por los resultados", comentó en diálogo con EL LIBERAL.

De cara al futuro, señaló: "Tengo tiempo para visitar familiares y amigos, pero debo ocupar dos o tres horitas para entrenar. Ya estamos preparando el Campeonato Panamericano que se va a realizar a mediados de agosto en Toluca, México. Vamos a entrenar duro para poder representar al país de la misma forma que en el Sudamericano".