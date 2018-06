Siete partidos completan la 3ª fecha del Anual

Fotos ATRACCIÓN. Güemes se presenta esta tarde en "La Curva" para enfrentarse ante Villa Unión, por el Torneo Anual.

10/06/2018 -

Esta tarde se pondrá en juego el grueso de partidos correspondientes al Torneo Anual "Municipalidad de la Capital" que organiza la Liga Santiagueña. Siete serán las propuestas para esta nueva jornada, la cual se jugará en diferentes horarios, para el certamen que se divide en dos zonas.

En la misma, se medirán Villa Unión vs. Güemes, Sarmiento vs. Independiente de Fernández, Unión Santiago vs. Estudiantes, Sportivo Fernández vs. Central Córdoba, Comercio vs. Defensores de Forres, Banfield vs. Independiente de Beltrán y Unión de Beltrán vs. Agua y Energía.

El primer partido se iniciará a las 15.30, cuando en el estadio Ciudad de La Banda, Sarmiento reciba la visita del "Aurinegro" de Fernández. El "Profe" tanto como Independiente, no consiguen encontrar la regularidad necesaria y esta tarde tendrán la posibilidad de comenzar a enderezar su suerte en el torneo.

Solamente el público local podrá presenciar este encuentro.

Luego, desde las 16, en "La Curva", Villa Unión buscará volver a la senda de la victoria ante Güemes, en el partido que se jugará sin la presencia de hinchas visitantes. La tarea no será sencilla tendiendo en cuenta el potencial del plantel "Gaucho", y por que además llega en alza después de la victoria ante Banfield. El "Verde" llega golpeado por la derrota ante Comercio. En el mismo horario, pero en la "Capital del Agro", Sportivo Fernández intentará confirmar su buen inicio en la competencia, cuando reciba la visita de Central Córdoba.

El "Albi" ganó los dos primeros partidos del campeonato, mientras que el "Ferroviario" suma dos empates y en terreno ajeno intentará obtener su primera victoria.

Otros partidos

En el barrio Chino, desde las 16, Unión Santiago será anfitrión de Estudiantes de Huaico Hondo. El "Tricolor" ganó por primera vez la fecha pasada y ante su gente intentará sostener la alegría ante un equipo de la "Casaca Patria", que empezó el Anual, con dos derrotas en igual cantidad de presentaciones.

Este partido, al igual que el resto se permitirá exclusivamente, la presencia del público local.

Por otra parte, a las 16 y en el barrio Norte. Comercio Central Unidos intentará seguir por la senda del triunfo cuando reciba la visita de Defensores de Forres. El "Tripero", en su último partido superó a Villa Unión y espera entonado a un conjunto con muchos hombres de experiencia y con pretensiones de pelear arriba este Anual.

Otro de los juegos, será el partido entre Banfield e Independiente de Beltrán, en la ciudad de La Banda.

El "Taladro", un equipo que propone mucho desde el juego va por la recuperación ante un "Rojo" que logra hacer equilibrio en el primer campeonato del calendario oficial.

Por último, pero no menos importante será el encuentro que sostendrán en la ciudad de Beltrán, Unión ante Agua y Energía. El "Cruzado" de irregular campaña irá por los tres puntos ante un "Energético" que viene de caer como local ante Unión Santiago e intentará tomar revancha.

Cabe recordar que esta fecha se abrió el viernes con el triunfo de Vélez de San Ramón por 1-0 ante Mitre y el discreto empate con el marcador en blanco entre Instituto Santiago y Central Argentino.

Este certamen ganará aún más emoción el próximo fin de semana, cuando se juegue "la fecha de los clásicos".