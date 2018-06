Fotos Regina Pacini de Alvear

E uropa vivia los ultimos momentos de la larga paz de la Santa Alianza. Entre 1870 y 1871 se produce la unificacion de Italia de la mano de los dos Giuseppe: Mazzini y Garibaldi. El Papa Pio IX se declara prisionero en el Vaticano, al perder el territorio de los Estados Pontificios. El reino de Prusia se prepara para atacar a Francia, vencerla y lograr que la union de los principados se convierta en el imperio aleman, con el liderazgo de Otto von Bismarck y el reinado de Guillermo I. En Espana gobernaba Amadeo I, el unico rey iberico de la casa de Saboya y el unico elegido por las Cortes, cuyo fugaz reinado solo duro tres anos. En la Argentina transitaba la mediania de la segunda presidencia constitucional de la republica unificada. Domingo Faustino Sarmiento ya encaminaba el pais en el camino del progreso, pero enfrentaba desafios como el asesinato de Justo Jose de Urquiza, la rebelion entrerriana y la oposicion de los seguidores de Bartolome Mitre. En Santiago del Estero terminaba la tercera gobernacion de Manuel Taboada, que moriria en setiembre de 1871. Eran tiempos en los que los artistas de la musica eran muchos de ellos trashumantes y peregrinos. En los albores de 1871 un matrimonio de artistas formado por el romano Pietro Andrea Giorgio Pacini y la gaditana Felisa Tomasa Quintero tiene a su tercera hija en Lisboa el dia de los Reyes Magos. La bautizan Regina Isabel Luisa, y se iba a convertir en la mimada de la familia. Regina se dedica al canto desde pequena y comienza a destacarse entre las cantantes liricas de su tiempo. Tal es el suceso de su carrera que la soprano mas grande de su tiempo, Adelaida Patti, presencia una funcion en la Scala de Milan y al final felicita a Regina diciendo: ¡§Tienes una voz de oro, y seras quien me sucedera en el trono de la opera universal¡¨. Fue Regina Pacini una de las primeras sopranos que grabaron a principios del siglo XX. Todavia se conservan esas interpretaciones historicas en las que se destaca el hecho de que se encuentra una obra del maestro argentino Alberto Williams entre las elegidas por Regina. En 1899, Buenos Aires ansiaba la terminacion del nuevo teatro Colon, en construccion en los terrenos de la vieja estacion del Parque, y el teatro Solis de Montevideo se habia convertido en la meca operistica del Plata. Hacia alli viajan dos primos Alvear. Y Maximo Marcelo, que era uno de los solteros mas codiciados de Buenos Aires, y ya pintaba para solteron (tenia 31 anos), veria cambiar su vida en esa noche de canto pocos dias antes del final del siglo XIX. Queda deslumbrado por la protagonista femenina, corre por las calles hasta encontrar 48 rosas rojas, llega al camerino para ofrecer su amor y su admiracion a la diva. La madre de Regina es quien abre la puerta y con desagrado acepta las rosas, pero no deja que el encuentro se prolongue. Ella habia pensado en un destino de princesa o quiza de reina para su hija mas pequena y virtuosa. Sin embargo algo habia pasado entre las miradas de Marcelo y Regina. Pero para Marcelo no iba a ser facil. Los siguientes ocho anos lo mostraran a Alvear viajando por el mundo para no perderse ninguna funcion en la que cantara Regina. Nueva York, Milan, Paris y todas las capitales del canto veran la repeticion del ritual: funcion de opera, rosas rojas, camerino y aparente indiferencia de ella. Pero en 1907, Marcelo jugara su carta maestra. En el teatro real de San Carlos, en Lisboa, tierra natal de Regina, al ingresar al escenario para comenzar su interpretacion, Regina descubre con asombro que el teatro estaba vacio. Desde un palco escucha un aplauso y ve la enorme figura de Marcelo que le dice: ¡§Hoy cantas para mi¡¨, y le muestra un canasto con todos los boletos que habia comprado para estar solo disfrutando del arte de su amada. Ella canta magistralmente y al final, acepta casarse con el. Es tradicion el relato que una vez obtenido el si de Regina, Marcelo ordena comprar todos. Marcelo y Regina se casan en Paris, decision tomada para evitar el desprecio de aquellas que creian que Alvear merecia algo mas que una ¡§comica¡¨, una cantante¡K No se dieron cuenta que Regina habia elegido, como Marcelo, amar al ser amado y no buscar su conveniencia. En la ciudad luz, construyen un castillo al que llaman ¡§Coeur Volant¡¨ y viven alli hasta que en 1912 se trasladan a Buenos Aires, para participar de la fiesta del matrimonio del mas querido primo de Marcelo. En el evento, tres damas portenas tratan de incomodar a Regina. Su esposo simplemente levanta la voz y dice: ¡§No te preocupes, Regina, a esas tres ya las conozco, incluso a alguna bajo las faldas¡¨. Ahi, todos se dieron cuenta que Alvear iba a defender a su esposa contra viento y marea, y poco a poco, sin quererla, la aceptaron. En 1916, en plena guerra mundial, viajan a Paris nuevamente ya que Alvear fue nombrado embajador argentino ante el gobierno frances. Deciden quedarse en la capital, a pesar de la amenaza de los bombardeos alemanes, y eso les granjea la simpatia de los parisinos. Y la vida del matrimonio llegara a la cumbre, cuando los radicales eligen a Marcelo Torcuato de Alvear como candidato a la presidencia, y en abril de 1922, se convierte en el tercer presidente electo estando fuera del pais, luego de Sarmiento y de Roque Saenz Pena. Y desde octubre de ese ano, Regina Pacini va a convertirse en la primera gran primera dama de la historia. Acompana, con gran lucimiento, al presidente a todos los actos protocolares y sociales. Ella lo introduce en los ambientes artisticos de Buenos Aires, que por entonces era una de las capitales de las vanguardias. Son los anos de Borges, Marechal y Arlt, a la vez que florece el tango en todos los rincones, y es Regina quien apoya a Emilio Pettoruti y Benito Quinquela Martin para sus primeras exposiciones en Europa. Su presencia es tan fuerte que en ocasion de la visita del principe de Gales, Alberto de Inglaterra, que iba a convertirse luego en el rey Eduardo VIII, este le dice al presidente Alvear: ¡§La Argentina es una republica, pero sin duda su esposa es una reina¡¨. Y en esos anos sera cuando Regina lleva a cabo su obra mas perdurable: en 1928 funda la Casa del Teatro, una obra filantropica dedicada a los artistas ¡§a los que no les habia ido tan bien en la vida¡¨ promovida por aquellos a los ¡§que les habia ido bien¡¨. Quiza en el corazon de Regina pesaba el recuerdo de su maestro de canto, que habia dedicado su carrera exclusivamente a ella, y que al abandonar el canto por Alvear, ese maestro se dejo morir de tristeza en una calle de Lisboa. Desde entonces dedico su vida a la Casa del Teatro, que aun hoy mantiene su espiritu amoroso, y conserva con uncion el despacho que ella utilizara convertido en un pequeno museo de sitio, a la vez que la sala teatral lleva su nombre. Siguio acompanando a su esposo en las luchas politicas de la decada de 1930, alternando su residencia entre Mar del Plata, Buenos Aires y la casa que construian en Don Torcuato, que nunca terminaron. Marcelo murio el 23 de marzo de 1942, y mientras los radicales debatian donde realizar el velatorio, ya que resistian aceptar los honores que el gobierno conservador ofrecia para el presidente muerto, irrumpio Regina en la reunion y solo dijo ¡§Marcelo merece la Rosada¡¨. El velatorio fue en la Casa de Gobierno. El entierro en el mausoleo familiar en el cementerio de la Recoleta. Todos los lunes, a lo largo de los 23 anos que Regina sobrevivio a su marido, ella visitaba su tumba y permanecia un par de horas ¡§charlando¡¨ con Marcelo, sentada en una silla blanca gemela de la que usaba en su despacho de la Casa del Teatro. Al terminar, cerca del mediodia, tomaba del brazo al cuidador de la boveda, Serafin Frosz, y lo llevaba a almorzar para arreglar las cuentas pendientes por su trabajo. En varias charlas con el, Serafin me contaba que durante cuarenta anos cuido la tumba de Alvear, y que Regina ordenaba, cada lunes, en una vieja fonda ya inexistente, para los dos, un plato de fideos con salsa y un vaso de moscato. Al preguntarle por que su ceno fruncido, me dijo que la recordaba con gran carino a Regina, por su gran corazon, pero su caracter era tan fuerte, que en 23 anos de compartir el almuerzo de los lunes, el nunca pudo decirle que las pastas no le gustaban. Murio en su casa inacabada de Don Torcuato el 18 de setiembre de 1965, a los 94 anos. Fue sepultada junto a su esposo en la Recoleta. En su homenaje varias calles del pais llevan su nombre, asi como un pueblo en Rio Negro: Villa Regina y varios teatros del pais. Una mujer que encontro su destino abandonando su pasion por el canto y que perdura en el carino de los artistas que se ocupan de los artistas, en su obra magna: la Casa del Teatro. ƒÜ