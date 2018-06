El Frente Cívico proclamó la candidatura de Jorge Mukdise para intendente de Las Termas

Fotos MILITANCIA. El salón estuvo colmado y muchas personas siguieron el encuentro desde el exterior.

10/06/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Con el respaldo de la mesa de conducción provincial del Frente Cívico por Santiago, en un plenario de autoconvocados, el secretario municipal de Gobierno, Jorge Mukdise, fue proclamado candidato a intendente para las próximas elecciones comunales que se desarrollaran en Las Termas de Río Hondo, en el mes de septiembre del corriente año.

Más de 2.000 personas entre militantes y dirigentes radicales, peronistas, representantes de organizaciones sociales, empresarios e independientes se congregaron en las instalaciones del Parador en el acceso norte de la ciudad termal.

El plenario estuvo encabezado por el intendente municipal, Miguel Mukdise y contó con el acompañamiento del ministro de Justicia, Ricardo Daives; el subsecretario de la Producción, Rubén Giorgi; el presidente del Iosep, Raúl Ayuch; el titular del Ersac, Juan Domingo Roitman; el director de Minería, Enrique Bilbao; el jefe de la Agencia de Desarrollo, Sixto Ledesma, entre otros. Entre los oradores que impulsaron su candidatura se destacaron los radicales, Sixto Ledesma, Luis Saleme, Raúl Ayuch, Juan Roitman y Ricardo Daives. Por el Frente Peronista habló Roxana Ponce.

Discurso

El candidato a intendente, puso de relieve el permanente apoyo del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, que con su visión "de estadista político transformó la provincia, especialmente Las Termas que fue beneficiada con importantes obras de infraestructura que la ubican en el contexto actual como uno de los destinos más importantes a nivel nacional e internacional".

"Agradezco el acompañamiento de dirigentes del peronismo que desde hace años me invitaban a soñar con la idea que se podía pelear por la intendencia, del radicalismo que también soñaba con este momento y a mi familia", expresó.

En otro párrafo se refirió a una reunión que mantuvo con el gobernador Zamora y dijo: "Le comentaba del plenario y que como militante nunca había sentido este desafío y le preguntaba qué se hace y me dijo que hablara con el corazón, y cuando llegué me emocioné de ver tanta gente y les digo que vengo a dejarle el corazón porque es el compromiso que me nace y sé que me van a acompañar".