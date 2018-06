Para Wyle, "es difícil calificar el éxito"

10/06/2018 -

¿Alguna vez imaginaste el éxito que tendría la serie?

No, la verdad que no. Es difícil calificar el éxito. De igual forma, tuvimos que hacer mucho para ganarnos un lugar dentro de la señal y posicionarnos como show. Resulta muy gratificante tener respuesta favorable por parte de los seguidores. Pese a ello, y a contar con un gran feedback, nunca tenemos certezas de la continuidad de la serie y si será renovada para el año próximo. Lo positivo es que al tener la propiedad intelectual del producto nos permite poder ofrecerlo por otros lugares y encontrar nuevos espacios de difusión. De igual forma, estamos pasando por tiempos diferentes dentro de la TV y por más que uno tenga confianza sobre algo, nunca hay certezas sobre la duración que tendrá aire o cuál será la situación el año siguiente. He producido y actuado durante un buen tiempo y por eso veo escribir y dirigir como una pasión.