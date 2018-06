"Mi personaje, Carsen, enfrentará un gran riesgo"

10/06/2018 -

Tu personaje en "Falling Skies" es un profesor de Historia y el de "The Librarians" lidia con la historia. ¿Tenés pasión por estas disciplinas?

Sí, me encanta estudiar el pasado o solamente entender los eventos que ocurrieron. Lo que más me gusta es entender que todo lo que estamos pasando es porque sucedió algo antes. En The Librarians, esto resulta clave y allí tenemos la oportunidad de mezclar todo. En esta entrega, pude escribir un episodio que trata de dos cosas tan diferentes, lo cual significó un reto maravilloso y, posiblemente, una de las tareas que más disfruté este año. Mi personaje, Flynn Carsen, enfrentará por primera vez en un gran riesgo. Después de ser un tipo muy confiado, se topará con problemas que no puede manejar él solo y eso lo hace más interesante.