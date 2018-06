10/06/2018 -

¿Cuál fue el criterio a la hora de elegir los entrevistados?

El objetivo central fue que fueran personas complejas en el mejor sentido de la palabra, que aludieran a una diversidad, que fueran tipos que tuvieran la capacidad de abrirte la cabeza, desde el laburo que hacen, desde su experiencia de vida, desde su capacidad introspectiva.

¿Y cómo te planteaste tu rol de entrevistador?

Es un lugar difícil, te planteás "cuánto hablo, hasta dónde pregunto", porque no me interesa ser indiscreto ni hablar demasiado, me parece que la clave está en manejar un delicado equilibrio porque tampoco me interesa ser un tipo que pregunta y después se queda callado sin devolverle nada al otro. Lo que me impulsó a aceptar este desafío fue la tranquilidad de que mi actitud general en la vida es más de observación y escucha que de intervención, y que mi laburo como escritor tiene que ver con eso: mirar, escuchar y especular a partir de lo que veo. En ese punto encontré una rima interesante entre la escritura y el lugar del entrevistador.

¿Cómo imaginás el ciclo?

La idea con cada entrevistado es lograr un clima, generar una conversación amigable que al mismo tiempo sea profunda, ese creo que es el gran objetivo del programa, ir más allá de la superficie de las cosas y entrar en algunas zonas de profundidad porque, en definitiva, en esas zonas profundas está el motor de nuestras pasiones.